執行交管2警輕重傷…蕭美琴宜蘭行挨批假視察、真輔選

台灣新聞組／綜合7日電
副總統蕭美琴（前中）5日到宜蘭視察，民進黨徵召參選下屆縣長的林國漳（前右二）著行政院政務顧問背心一路陪同。(取材自蕭美琴臉書)
副總統蕭美琴（前中）5日到宜蘭視察，民進黨徵召參選下屆縣長的林國漳（前右二）著行政院政務顧問背心一路陪同。(取材自蕭美琴臉書)

副總統蕭美琴前天帶著無公職身分的民進黨宜蘭縣長參選人林國漳走宜蘭行程，往返時，宜蘭、台北兩名執行副總統交管勤務的員警發生事故造成輕重傷。她昨上午照跑行程，下午她與行政院長卓榮泰前往探視兩位受傷員警，並表示對此感到「十分不捨」；總統府表示，後續會持續對於受傷員警表達關心並給予協助。國民黨立委吳宗憲、王鴻薇昨表示，宜蘭行是輔選行程，要求民進黨負責，勿再增基層困擾。

蕭美琴的宜蘭行程，包括探視在花蓮光復鄉協助救災時感染病危的「物資超人」李耀全；隨後到礁溪鄉淇珍御果友善農場關心生產情形；之後到頭城鎮聖方濟安養院宣導長照3.0；最後訪視頭城鎮農會頭圍農驛品牌館。民進黨立委陳俊宇說，蕭美琴來宜蘭關心長照與農民災損，慰問參與光復救災者的復原狀況，非輔選行程。

不過，外界質疑林國漳10月中旬就被民進黨提名參選宜蘭縣長，至今已一個多月，卻仍兼任行政院政務顧問，前天也穿著印有行政院政務顧問頭銜的背心走行程，有行政不中立之嫌。

就在前晚6時許，宜蘭林姓警員支援副總統車隊交管勤務，在頭城被失控的廂型車撞擊後卡在水溝，傷勢嚴重。送醫時腹部以下有大面積傷口、多處骨折，陽明交大醫院經3小時手術後救回一命，轉送台北榮總接受整型治療。事隔38分鐘後，蕭美琴返回台北，北市大安交通分隊曾姓警員為蕭前導清道時，在路口與車輛相撞，右手骨折送醫救治。

蕭美琴臉書的行程照片中，林國漳總在「C位」旁。蕭美琴昨天上午照常南下參加台南大學附小130周年校慶，呼籲大家為受傷員警集氣。昨天一整天蕭的臉書最新發文持續停留在她與林國漳同框的文章，網友紛紛湧入砲轟「快去探視受傷的員警」、「公器私用、就是輔選」、「一句安慰因公受傷的員警也不願意提」。

吳宗憲說，從蕭的臉書可以發現，她去宜蘭不是關心縣政和基層員警，而是專門幫林國漳輔選。吳宗憲呼籲，員警的工作已經超過負荷，林姓員警更是休假中，停休趕回值班，也希望中央多體恤基層員警，勿再增加非必要行程。

王鴻薇直言，這是「以私害公」，蕭美琴名為到宜蘭視察，其實身邊帶著一個不具有任何公職身分的民進黨宜蘭縣長參選人。這是妥妥的輔選行程，濫用國家資源，員警出意外也應由民進黨負完全賠償責任。

民眾黨宜蘭縣黨部主委、縣長參選人陳琬惠說，林國漳獲提名參選宜蘭縣長後，民進黨上下拿政府資源傾全力輔選，若只是假視察、真輔選，濫用政府資源拉抬自家候選人，不僅是糟蹋宜蘭人，更凸顯民進黨政府治國無方、腦子裡只剩選舉。

民進黨宜蘭縣黨部昨天發聲明，稱蕭美琴的行程都屬公務、支持地方發展，並非輔選，不應被扭曲利用。

