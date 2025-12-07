執行交管2警輕重傷…蕭美琴宜蘭行挨批假視察、真輔選

副總統蕭美琴（前中）5日到宜蘭視察，民進黨徵召參選下屆縣長的林國漳（前右二）著行政院政務顧問背心一路陪同。(取材自蕭美琴臉書)

副總統蕭美琴前天帶著無公職身分的民進黨 宜蘭縣長參選人林國漳走宜蘭行程，往返時，宜蘭、台北兩名執行副總統交管勤務的員警發生事故造成輕重傷。她昨上午照跑行程，下午她與行政院長卓榮泰前往探視兩位受傷員警，並表示對此感到「十分不捨」；總統府表示，後續會持續對於受傷員警表達關心並給予協助。國民黨立委吳宗憲、王鴻薇昨表示，宜蘭行是輔選行程，要求民進黨負責，勿再增基層困擾。

蕭美琴的宜蘭行程，包括探視在花蓮光復鄉協助救災時感染病危的「物資超人」李耀全；隨後到礁溪鄉淇珍御果友善農場關心生產情形；之後到頭城鎮聖方濟安養院宣導長照 3.0；最後訪視頭城鎮農會頭圍農驛品牌館。民進黨立委陳俊宇說，蕭美琴來宜蘭關心長照與農民災損，慰問參與光復救災者的復原狀況，非輔選行程。

不過，外界質疑林國漳10月中旬就被民進黨提名參選宜蘭縣長，至今已一個多月，卻仍兼任行政院政務顧問，前天也穿著印有行政院政務顧問頭銜的背心走行程，有行政不中立之嫌。

就在前晚6時許，宜蘭林姓警員支援副總統車隊交管勤務，在頭城被失控的廂型車撞擊後卡在水溝，傷勢嚴重。送醫時腹部以下有大面積傷口、多處骨折，陽明交大醫院經3小時手術後救回一命，轉送台北榮總接受整型治療。事隔38分鐘後，蕭美琴返回台北，北市大安交通分隊曾姓警員為蕭前導清道時，在路口與車輛相撞，右手骨折送醫救治。

蕭美琴臉書的行程照片中，林國漳總在「C位」旁。蕭美琴昨天上午照常南下參加台南大學附小130周年校慶，呼籲大家為受傷員警集氣。昨天一整天蕭的臉書最新發文持續停留在她與林國漳同框的文章，網友紛紛湧入砲轟「快去探視受傷的員警」、「公器私用、就是輔選」、「一句安慰因公受傷的員警也不願意提」。

吳宗憲說，從蕭的臉書可以發現，她去宜蘭不是關心縣政和基層員警，而是專門幫林國漳輔選。吳宗憲呼籲，員警的工作已經超過負荷，林姓員警更是休假中，停休趕回值班，也希望中央多體恤基層員警，勿再增加非必要行程。

王鴻薇直言，這是「以私害公」，蕭美琴名為到宜蘭視察，其實身邊帶著一個不具有任何公職身分的民進黨宜蘭縣長參選人。這是妥妥的輔選行程，濫用國家資源，員警出意外也應由民進黨負完全賠償責任。

民眾黨 宜蘭縣黨部主委、縣長參選人陳琬惠說，林國漳獲提名參選宜蘭縣長後，民進黨上下拿政府資源傾全力輔選，若只是假視察、真輔選，濫用政府資源拉抬自家候選人，不僅是糟蹋宜蘭人，更凸顯民進黨政府治國無方、腦子裡只剩選舉。

民進黨宜蘭縣黨部昨天發聲明，稱蕭美琴的行程都屬公務、支持地方發展，並非輔選，不應被扭曲利用。