啟動「土城十講」合體黃國昌 柯文哲：2個太陽比沒有太陽好

民眾黨前主席柯文哲（右）與民眾黨主席黃國昌（左）。(本報資料照片)

民眾黨 主席黃國昌 昨天說，民眾黨前主席柯文哲 展開重要旅程，接下來將會啟動一系列「土城十講」，絕對不會像賴清德總統的「團結十講」，進行到一半被噓爆就不敢再講下去。柯文哲也在個人頻道釋出部分片段，聲稱民眾黨熱度不夠，「兩個太陽總比沒有太陽好」。

黃國昌昨晚間在個人頻道開設直播，談及給柯文哲取了「柯老大」的新綽號，因為每次開會稱呼「主席」都會被制止，乾脆就跟民眾黨秘書長周榆修、立法院黨團主任陳智菡約好，「以後聽到老大，就是在講柯文哲。」

黃國昌也透露，柯文哲即將展開一段重要旅程，接下來會啟動一系列「土城十講」，絕對不會像賴總統的「團結國家十講」，進行到一半被噓爆就講不下去，身邊的人也都拜託「千萬不要再講下去」，然後最近又自行創造新哏 ，也就是所謂的「有錢有閒」。

黃國昌說，柯文哲昨天進行「土城十講」第一講，自己則是擔任首集特別來賓，分享個人的一些觀察跟想法，也就是賴總統到底在搞什麼。

柯文哲冒昨晚也在YouTube頻道上傳一段「今天來台灣民眾黨黨部走走～」影片，針對黃國昌明天即將率團訪問日本，他否認有所謂的「班師回朝」之說，民眾黨工作人員都非常認真，都是靠努力才能活到現在，兩個太陽總比沒有太陽好，「我們現在根本就是小黨，哪裡還有什麼兩個太陽，兩個太陽都怕熱度不夠」。

柯文哲提醒，基本態度就是戰略確定，剩下戰術就自行發揮。黃國昌則說，自己會努力扮演善意、穩定與和平的橋樑。

黃國昌也說，他跟柯文哲要讓外界見識，民眾黨的戰力一棒接一棒，「棒子傳過去又傳回來，讓他們見識到民眾黨的可怕」。