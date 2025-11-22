公投放出「鳥籠」落實直接民權 政黨應節制運用

我的頻道

新聞眼／本報記者蔡晉宇
立法院21日三讀通過修正公投法部分條文，明定公投可綁大選；圖為民進黨團在投票前進行內部會議討論。(記者葉信菉／攝影)

公投法」再修法，未來公投將有機會和大選一起進行，在野透過修公投法，幫民進黨實踐不敢再提起的民主，也凸顯出了綠營這些年來對公投綁大選的態度反覆。不過，公投被放出「鳥籠」，未來將成藍綠都能操作的「政治新武器」，執政的民進黨自然也不會放過這機會，未來朝野對立氣氛到了大選時，恐因公投炒作再升級，因此，各政黨都應節制運用，才能讓「選人」、「投事」有機會雙贏。

民進黨早年將打破鳥籠公投，視為重要政治進程與民主象徵，前主席林義雄為此千里苦行、已故綠委蔡同榮外號「蔡公投」，高雄市長陳其邁更曾說過，不要把公投綁大選視為洪水猛獸。2017年民進黨完全執政1年後發動修法，大幅降低公投提案及通過門檻，且規定公投應與選舉同日舉行。

不料，公投綁大選明文入法才不到2年，民進黨馬上自打臉，以2018年公投綁大選、造成選務大亂為由，在2019再度以人數優勢強行輾壓，讓公投與大選脫鉤，把公投再關回鳥籠。

然而，造成「邊開票邊投票」的選務亂象，該整頓的是選務機關，而非直接沒收掉公投，因噎廢食的做法不合比例原則，過去創黨的理念精神全被棄之不顧。修法後，也使得原本可以併入2020年總統大選的公投案被迫往後延，人民公投權利大受影響。

如今在野黨再度打開鳥籠公投，落實了直接民權，但執政黨勢必不會坐以待斃，也會藉由公投進行意識形態炒作，且這並非沒發生過，2008年時任總統陳水扁就以「入聯公投」和國民黨「返聯公投」對撞，最後兩案均未過關，但陳水扁藉此拉抬選情的政治目的已達到。

公民投票本是個促進全民討論公共議題的良善機制，卻也能如民進黨在2008年把它變成政治手段；賴政府上台後，始終不願和在野黨坐下來好好談，對抗到底的路線，縱使經過大罷免失利仍不變，未來若走上誤用公投的老路，對已紛亂不堪的國內政局，將是再一次傷害。

