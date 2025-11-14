我的頻道

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

MLB／大谷翔平4奪MVP：退休回想起來也會是精彩一年

槓韓國瑜吃藥說 謝志偉：台是武大郎 國共是潘金蓮、西門慶

記者張文馨、周佑政、蔡晉宇、劉懿萱、林銘翰／台北14日電
駐歐盟代表謝志偉。（本報資料照片）
駐歐盟代表謝志偉。（本報資料照片）

民進黨立委沈伯洋遭陸方立案偵查，立法院長韓國瑜在賴清德總統喊話後回應「自己生病，要別人吃藥」。駐歐盟代表謝志偉昨以金瓶梅類比兩岸關係，以西門慶形容中國，以潘金蓮形容國民黨，台灣正是忠厚老實的武大郎，如今人人都該成為武松般的沈伯洋，台灣才有救。藍白立委表示，韓國瑜點出賴總統問題，謝志偉的比喻不倫不類。

沈伯洋昨現身柏林，出席德國國會「獨裁國家假資訊對民主與人權威脅」聽證會表示，他會為言論自由發聲，並捍衛共同珍惜的民主價值。副總統蕭美琴在臉書表示，沈伯洋不畏中國威脅，以台灣立委身分出席德國國會聽證會，展現即使台灣的國際處境艱難，仍一棒接一棒，走向世界的決心。

謝志偉在臉書表示，韓國瑜所謂「自己生病，要別人吃藥」，此言差矣；真正問題是，台灣不是生病，是被下了「台灣問題內政化」的劇毒。謝志偉指出，外人如何下毒，內人當然是關鍵，能毒死武大郎的正是自己老婆；這套劇情套在台海叫「姦夫毒親夫，解放當解藥」。

謝志偉說，台灣要抵專制獨裁中國之外侮，就得先防內賊，而韓國瑜的回覆正好透露了誰是內賊；台灣人當慣忠厚老實的武大郎，如今不能再繼續傻傻當肉鬆，要改當武松。沈伯洋正是拒絕當肉鬆的武松，所以才會被他們聯手攻擊；每個台灣人都是沈伯洋，台灣才有救。

國民黨立委賴士葆說，韓國瑜的說法是必須維護好美台關係、保護中華民國、保護民主自由和維護兩岸關係的桌子四隻腳，「四腳斷三腳」完全點出賴的問題，韓國瑜是立法院長又不是總統，還要怎麼幫賴總統？

民眾黨立委林國成說，謝志偉言情小說看太多，才會做出如此不倫不類的比喻。身為一位大使，雖然幽默但沒有水準。沈伯洋並不代表台灣，毋需將其擴大為國際案件，這是沈個人的事，個人造業個人擔，不要拖台灣人下水。

國民黨立委王鴻薇說，韓國瑜藉這次發言，將自己在國民黨的角色拉高至與賴清德直接對話的層級。賴清德似乎已把韓國瑜視為2028年假想敵之一，國民黨太陽是多多益善，但不要有后羿就好。

民進黨立委沈伯洋遭陸方立案偵查，國民黨立院黨團主張可在立法院成立兩岸事務因應對策小組，實質跟對岸交涉。行政院昨表示，該小組屬立法院內部運作，並非代替行政機關的功能；陸委會表示，外交、兩岸事務屬總統職權，若立院逾越權力分立架構，會有爭議。

韓國瑜 沈伯洋 國民黨

回應韓國瑜「生病吃藥說」 沈伯洋：怎用政治口水應和他國恐嚇？

遭點名應聲援沈伯洋 韓國瑜嗆賴清德：自己生病讓別人吃藥

觀察站／老牛奮蹄 看韓國瑜怎打兩岸牌

中方追緝聲中 沈伯洋抵德赴國會作證

