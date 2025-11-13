觀察站／老牛奮蹄 看韓國瑜怎打兩岸牌

立法院長韓國瑜。（記者許正宏／攝影）

賴清德總統喊話立法院長韓國瑜 聲援民進黨 立委沈伯洋，就在外界以為韓國瑜又要吃一記「抹紅悶棍」時，國民黨 立法院黨團拋出「兩岸小組機制」、韓國瑜罕見以重話回擊賴總統「自己生病要別人吃藥」，直接拆解賴總統抗中牌外，進而為國民黨兩岸路線創造更多空間，更反轉為韓國瑜累積政治能量的新戰場。

立法院2000年時設立「兩岸事務因應對策小組」要點，目的在於監督兩岸事務及重大突發事件決策與執行，並促成兩岸良性互動，由立法院長做召集人，成員依政黨比例代表組成。立法院前院長王金平一度想在兩岸上扮演角色，只不過被當時執政的民進黨以「逾越總統職權」為由拒於門外。

韓國瑜一直心心念念兩岸和平，在擔任高雄市長時任內推動成立兩岸小組，競選總統時更是對兩岸論述多有著墨。韓國瑜上任立法院長後，嚴守議事中立，鮮少大動作開記者會，12日罕見開記者會砲轟賴政府「自己生病要別人吃藥」，更以「桌子有四隻腳」比喻賴清德只剩台美關係一隻腳，用意仍在直切問題導回正軌，也就是兩岸仍必須由繫鈴人總統自己來解決，而非甩鍋國會議長。

國民黨團12日先是「搭橋」拋出立院設立兩岸小組議題，再由立法院副院長江啟臣表示，如果有黨團提出想法，院長一定會召集協商。韓國瑜用意仍在於不挑釁總統、降低政治性，但也同時宣告擁有推進兩岸事務能力，不讓民進黨吃豆腐、操作抗中牌，進退間，也重新定義藍綠戰局。

賴政府上任後兩岸關係降至冰點，韓國瑜若能透過立院「兩岸小組機制」開闢新路，不只讓國民黨能在最擅長的兩岸牌上搶得先機，對於他未來政治能量積累亦有幫助，甚至還可能扮演兩岸破冰者，猶如他辦公室墨寶所寫的「老牛不待揚鞭自奮蹄」，老牛要如何肩起國會和國家重擔，還有許多想像空間。