快訊

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪

新聞評論／台衛福部四處亂割韭菜 能堵健保破漏？

聯合報社論
衛福部長石崇良（圖）拋出「補充保費」收取將有三大變革，引發存股族、定存族及包租公們反彈，行政院長卓榮泰急踩煞車，暫緩爭議規畫。(記者林澔一／攝影)
衛福部長石崇良（圖）拋出「補充保費」收取將有三大變革，引發存股族、定存族及包租公們反彈，行政院長卓榮泰急踩煞車，暫緩爭議規畫。(記者林澔一／攝影)

衛福部擬修法擴大收取「補充保費」，包括股利、利息、租金所得改採年度結算，單筆扣繳上限提高5倍至5000萬元（台幣，下同，約161萬美元），獎金扣費門檻則調整為最低工資的4倍。制度一宣布，立刻引起民怨炸鍋，普發萬元現金的喜悅當即一掃而空。眼見情勢不妙，行政院長卓榮泰緊急下令踩煞車，要求衛福部暫緩具爭議的規畫。

若非明年選舉在即，卓榮泰恐怕不會輕易喊停，或承認政策不周延。還好有選舉，這是值得人們慶幸之處。這項決策引起爭議之焦點有三：一，此事涉及《全民健保法》修法，衛福部長石崇良尚未與相關部門或朝野完成協商，即逕自公布方案，暴露他對政治生疏，以為行政獨大心態。二，新辦法主要針對股利、股息、租金擴大收取，由單筆2萬元變成年度累積2萬就要課，這明顯是對基層小民「割韭菜」。三，政府把補充保費當成健保活水，卻不就健保本身的問題進行整治，是頭痛醫腳。

課徵健保「補充保費」，是從2013年開始實施。當時，是為了彌補健保保費僅根據薪資所得收取的缺陷，將薪資以外的股利、稿費、獎金、利息、租金收入等皆納入課徵，當成健保的補充來源。以2023年為例，當年健保總支出為8300多億元，當年的補充保費為653億元，占比雖不到8％，但仍不無小補。

當初「補充保費」的設計，確實是健保制度的一項變革，堵住了一些高股利、高租金等高所得者卻因無薪資而僅負擔低保費的漏洞。問題是，這個「補充保費」的後門一開，也就成了政府官員偏好通行的便道：官員不斷在補充保費上發揮創意，卻不再正視健保本身的結構性問題。這些年來，因健保人口年齡結構老化、疾病樣態不同、就醫習慣改變、乃至醫護人力消長等，健保的財務負擔持續加劇，但健保收入卻未等速增加。在這種情況下，再想從補充保費的蹊徑中壓榨更多油水，已變得相當困難。

最明顯的例子是，原本是「依次」計算的股利、利息、租金所得的2萬元門檻，衛福部卻挖空心思，擬將它們改為「依年總額」計算，收取2.11％的補充保費。從「逐筆制」改為「總額制」，說穿了，根本是在貪小便宜，慷小民之慨。如果是股利千萬的大戶，對這樣的政策變化，可能眼睛眨都不會眨一下。但對於股利或利息僅數萬的小資族而言，政府所謂的「改革」卻是如此極盡搜刮，他們怎麼不怒火攻心？

衛福部長石崇良在尚未修法、也尚未與金管會等單位會商下，就逕自舉行記者會宣布執行細節，強調這項改革是為了健保的公平。這種做法，顯然是撈過界了。他除了誤把自己當成財政部長，他顯然也沒有想到國會、沒有想到在野黨，甚至沒有想到被波及而權益受損的民眾。據估計，因這項改革而受到影響的民眾，多達480萬人。拔480萬人之毛，石崇良卻僅輕率地一句：「謝謝高股息、高股利者貢獻很多！」這種態度，把人民當成什麼？決策正當性又在哪裡？

近年健保支出，正在逐年遞增。去年較前年增加391億元，今年估計較去年增加531億元，明年預計又將較今年增加600億元，這是級數上升。政府若不設法針對問題進行更根本的改革，例如調整健保費率，或就必要項目提高自負額，健保財務結構將隨著時日不斷扭曲，直到最後不支垮掉。壓榨股市小資族或勤勞儲蓄大眾為健保埋單，絕非合理的手段，不該由他們承擔政府怯於改革的包袱。沒有盡頭的「部分負擔」，就是惡政！

