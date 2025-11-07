趙少康大罷免2次亮票遭訴 檢求重刑 趙錯愕「絕非故意」

我的頻道

記者李成蔭、蕭雅娟／台北7日電
中廣董事長趙少康投完票、離開圈票區後，直接打開票紙，主動亮票給媒體拍攝，一路走到票匭後，才對摺投入。(本報資料照片)
中廣董事長、資深媒體人趙少康今年7月26日罷免投票日，涉不慎亮票給媒體拍攝，日前出庭稱沒有故意亮票；台北地檢署6日偵結，認定趙少康兩度出示罷免票圈定面公媒體拍攝，企圖輕描淡寫一語帶過，依選罷法不得將圈選內容出示他人罪嫌起訴，建請從重量刑。趙少康表示，尊重司法是他一向的態度，一切就依法論法。

趙少康直呼「滿錯愕的」，自己認錯且尊重司法辦理，再說自己也沒動機，大家都知道自己反罷免，本來要去非洲看大遷徙還為此取消留台投票，所以他根本不用藉亮票表態，自己亮票絕非故意的。

「滿錯愕的」趙少康說，說他犯後態度不好令人感到奇怪，因為這是一個很主觀的認定，回想檢察官在開庭那天態度也滿好的，他面對問題也一五一十答覆，而且最後也希望檢察官不要起訴，要不然就是緩起訴，自己願意繳公益代金。

趙少康指出，726當天是因為記者要拍投票，才不小心有這畫面，犯後也說「以後會非常小心」，823時就沒有再給記者看。檢察官要大安分局傳他時，律師不在，但也是自己去了，沒有因此改時間，一切都尊重司法，配合辦理。

趙少康感慨，檢察官說他選舉過很多次，應該知道不能亮票，但他從來沒有投過罷免票，那是很小一張，跟一般選票不同；其實選舉本來很多就不一樣，那議長選舉還要亮票、非亮不可，他絕對不是故意的。

趙少康解釋，說是故意的，也沒有動機，社會很清楚他是反對罷免，而且是支持國民黨立委羅智強的，本來要去非洲看動物大遷徙，還為此不去並留在台灣投票，所以還需要特別亮票表示態度嗎？根本不需要。

另外，有關外界關係國民黨主席鄭麗文就位後，引發入黨潮，恐影響2028國民黨總統初選；趙少康認為，黨員增加是好事，期盼國民黨多一點黨員，而且黨員有自由意志，2028年支持誰本來就不一定，現在時間也還有兩年。

趙少康 罷免 投票

