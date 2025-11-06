我的頻道

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

徐國勇指新加坡非完全民主國家 藍委轟失言

台灣新聞組／台北6日電
民進黨秘書長徐國勇。（本報資料照片）
民進黨秘書長徐國勇昨天在直播節目「午青live」表示，國家的要件只有人民、領土、主權、與他國交往的能力，血緣、語言、宗教、文化都不是，以他為例，他的祖先來自中國泉州沒錯，但「我是台灣人」。而提到詐騙問題時，徐強調台灣治安在亞洲僅次於有鞭刑的新加坡，但鞭刑不符合人道，所以新加坡不是一個完全自由民主的國家。藍委直指徐身為執政黨祕書長，此番言論非常不恰當。

本報系聯合報報導，徐國勇指出，血緣不是國家的要件，如果是的話，那美國人哪一國人？語言也不是國家要件，不要說講中文就是中國人，難道印度人講英文就是英國人？不是吧，還是印度人。

徐國勇表示，也不要稱拜關公、媽祖，就是中國人，那如果他信基督教，不就變以色列人？徐國勇再說，文化也不是國家要件，美國人、英國、法國人都在過聖誕節，請問他們是同一國人嗎？都不一樣；越南也是過農曆新年，難道越南人會變中國人嗎？不會吧，還和中國打仗。

另據台北中國時報報導，徐提到詐騙問題時指出，台灣治安在亞洲國家中只輸新加坡，因為新加坡有鞭刑，「但鞭刑是不符合人道，所以新加坡不是一個自由民主的國家，是一個半自由、半民主的國家，並不是完全自由民主的國家。對此，國民黨立委洪孟楷直言，徐國勇這番言論非常不恰當，不要忘記，任何國家都有自己的治理方式跟層面，絕對不是任何人可以批評指點，徐國勇還身為執政黨的祕書長，發言實在不恰當。

洪孟楷表示，徐國勇自己當過內政部長，台灣詐騙案居高不下，徐國勇怎麼還可以沾沾自喜說台灣治安好？新加坡被詐騙金額只有台灣的四分之一，盡管如此，星國仍通過法律要將鞭刑適用於詐騙犯，反觀台灣司法總是輕放詐騙分子，到底還要縱容詐騙集團多久？

詐騙集團 新加坡 越南

