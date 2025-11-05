我的頻道

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

新聞評論／賴清德的酬庸算計與派系政治 栽在民意手裡

聯合報社論
賴清德總統。（本報資料照片）
賴清德總統。（本報資料照片）

賴政府內定吳音寧出任台肥董事長，顯不相稱的酬庸，飽受外界譏議。台肥3日深夜臨時發布重大公告，宣布總經理張滄郎為法人董事，顯示人事生變。果然，4日台肥董事會通過張滄郎為董事長，吳音寧與董事長擦身而過。天算不如人算，賴清德這次的酬庸算計，栽在民意手裡。

吳音寧經驗和資歷本非公司治理，卻屢受拔擢出任要職，一再引發議論。尤其年輕世代更是冷言冷語，深有相對剝奪感。最後一刻，賴政府能聽取民意及時打消原任命計畫，也算是懸崖勒馬。否則，酬庸質疑不斷擴大，台肥決策動輒得咎，派系分贓雖然逞一時之快，未來勢必要付出慘痛的代價。

與拔擢吳音寧未遂的台肥案形成對比的，則是賴清德對南部兩名女性綠委林岱樺與陳亭妃的打壓。因手法顯不公平，也讓民眾深覺反感，但「信賴團隊」迄無收手跡象。

林岱樺深受助理費案拖累，一度遙遙領先的民調下滑。近日她展開「三山大造勢」，其所屬的派系「正國會」由掌門人外長林佳龍發文肯定她「有為有守，不貪不取」，其他正國會要角卓冠廷、王義川也積極聲援。未料，林佳龍隨即遭到綠營網軍圍剿，卓冠廷和王義川則遭黨秘書長徐國勇告誡：「不得介入黨內初選」。一聲令下，果然中央黨公職無人敢為林岱樺站台。但林岱樺首場岡山造勢仍湧入上萬群眾，她聲淚俱下控訴「暗黑勢力蹧蹋高雄女兒」，砲轟檢調濫權，「小女子對抗大黑手」的悲情訴求，當場爭取到許多鄉親的同情。

此情此景，令人想起昔日「蔡賴之爭」。當年，賴清德曾拜託蔡總統的網軍停止攻擊他；如今卻主客易位，賴清德是刀俎，正國會和林岱樺成為魚肉。問題是，徐國勇「不得介入黨內初選」的命令喊得義正辭嚴，黨中央「黨務中立」的標竿卻形同虛設。林俊憲與陳亭妃在台南市長初選廝殺，台南市黨部主委郭國文一再片面砲打陳亭妃，黨中央完全裝作沒看到。陳亭妃因缺乏高層關愛，只能「啞巴吃黃連」，但她的支持度卻依然屹立不墜。莫非，選民已看透賴清德的雙標。

林岱樺和陳亭妃原本民調領先群雄，只因兩人不是「國王的人馬」，便一路遭到打壓。民進黨口口聲聲「黨內民主」，卻說一套做一套。對比之下，「高薪實習生」吳音寧仕途一路順遂，與其專業能力毫無關係，只因家族背景及派系「正確」使然，「小英女孩」及「新潮流系」的加乘效果，加上前農業部長陳吉仲的極力背書，便屢屢受到高層關愛。這樁人事任命，除有派系酬庸分贓的脈絡，又有蔡、賴政治交易的身影，完全非常識所能理解。否則，以吳音寧的經驗和過往的資歷，她如何能獲得這種撈過界的待遇？

台肥名義上販賣肥料，但它真正「肥」在擁有百億台幣地產，已近乎是一家資產管理公司。從吳音寧的人事看，民進黨似乎有意要以酬庸來清理初選戰場，國家資源像蛋糕般被他們切來切去。前政委張景森直言，民進黨若要承擔長期治理國家的責任，須把人事從叢林帶回文明，不可再放任派系分食。

五年前民進黨爆發SOGO收賄案時，蔡英文曾呼籲黨公職，「升官發財請走別路。」此話，如今顯得格外諷刺：吳音寧走升官發財路，林岱樺則孤軍篳路藍縷。民進黨全力挹注「綠友友」，光電、廢土集團吃銅吃鐵，造成國土破毀還不夠嗎？民進黨初選刀刀見骨，吳音寧、林岱樺都是賴神「二刀流」的見證人；但天算不如人算，神功再強也得通過民意這關！

