馬英九訪莫高窟與遊客互動熱絡 有民眾高喊「馬總統」

陪同馬英九參訪莫高窟的有中國國台辦主任宋濤的中方官員。（記者廖士鋒／攝影）

前總統馬英九 26日上午到訪聯合國 世界文化遺產，位於甘肅 敦煌的「莫高窟」，與現場遊客互動熱絡，其中一團台灣團客高喊「馬總統」，與其打招呼，而中國遊客則親切喊出「小馬哥」。

馬英九一行於26日上午將近11時抵達敦煌莫高窟，館方並沒有清場，氣色看起來不錯的馬英九遇到許多遊客，並與遊客們打招呼、合影等，隨後開始參訪96、61、45等洞窟，其中45窟為「特窟」，記錄了盛唐時期彩塑壁畫的極致成就。

沿途中馬英九遇到的大批遊客中，有一團遊客高聲與馬英九打招呼，團裡面也有民眾高喊「馬總統」，還有民眾說自己來自於台南、台中，而一旁的大批中國遊客也認出了馬英九，此起彼落高喊「小馬哥」，再度應證馬英九在中國的高人氣。

馬英九碰到媒體採訪團也有詢問從哪來，本報與其他台灣媒體都回應來自台灣並各報媒體名稱後，馬英九以閩南語說「你是台灣人喔」，其後本報記者與現場台媒也在他參觀完61窟後詢問參訪莫高窟的感受，馬英九回應說，等參觀完後「再整體告訴你」。

陪同馬英九參訪的中國官員有國台辦主任宋濤、聯絡局長楊毅、交流局長李京文、新聞局長陳斌華；甘肅省系統有省委常委兼統戰部部長孫雪濤、酒泉市委書記王立奇等，省台辦官員也有不少。

根據敦煌研究院官網介紹，莫高窟的始建年代，有三種說法，其一是據第156窟前室北壁上的晚唐墨書《莫高窟記》，莫高窟始建於西晉末年；其二據《沙州地志》，洞窟始建於東晉永和九年（西元353年）；其三據敦煌研究院藏武周聖曆元年（西元698年）《李君修莫高窟佛龕碑》載，前秦建元二年（西元366年）沙門樂僔始鑿第一窟。目前三說並存，但通常多依前秦建元二年說。

前秦之後，又經北涼、北魏、西魏、北周、隋、唐（分初、盛、中、晚四期）、五代、宋、回鶻、西夏、元等，前後共11個時代，歷時千年，在武周（初唐）時已有「窟室千餘」。

明嘉靖年間（1522-1566）莫高窟成為明朝域外之地，洞窟已無鑿建。清光緒二十六年（1900）（一說二十五年）莫高窟第16窟發現藏經洞（今編號為第17窟），洞內密藏近千年的絹紙書畫文獻出土，隨之英、法、日、美、俄等國探險家聞風而至，在道士王圓籙私販下，藏經洞內大批遺書和文物被洗掠，石窟壁畫也遭劫掠。

據景區資深導覽員先前向台灣媒體的介紹，目前莫高窟第17窟藏經洞6萬多件文物，有4萬多件流失海外，僅有1萬6000餘件仍在中國。

1920年代以後在世界範圍內興起「敦煌學」，1944年「國立敦煌藝術研究所」成立，開始有專職人員的管理和壁畫臨摹。中共建政後，1950年更名敦煌文物研究所（現為敦煌研究院），1961年莫高窟被列為中國全國重點文物保護單位。1987年12月聯合國教科文組織將敦煌莫高窟列入世界文化遺產名錄。

莫高窟窟群全長1600餘公尺，分南北兩區，現存735窟，有壁畫、塑像者共492窟，絕大多數分布在南區。莫高窟的北區除少數洞窟存有壁畫，其餘則是多達250餘個空窟。現編號的492個洞窟共有壁畫4.5萬多平方公尺，彩塑三千餘身，唐宋木構窟簷五座。最大彩塑高35.5公尺（武周證聖元年建第96窟的「北大像」），最大壁畫約47平方公尺（五代第61窟「五台山圖」）。

值得一提的是，國畫大師張大千在藝術史上一大爭議，是他於敦煌曾以破壞性方式臨摹重層壁畫。張大千在1941年至1943年攜家人到莫高窟進行臨摹，迄今莫高窟內諸多洞窟入口處的牆壁上，都還存有張大千當年用毛筆書寫的編號。

敦煌研究院學術委員會主任委員趙聲良曾向兩岸媒體介紹，張大千臨摹壁畫的過程當中，對壁畫有所破壞。為了要起稿壁畫，他用透明的紙，以圖釘釘到牆上，如此當然就把壁畫破壞了一些；另外他發現壁畫有「重層」，最早的包含北魏、唐朝、五代、宋朝4層壁畫，張大千發現宋朝壁畫的底層是唐朝的，就把上面這一層挖掉，「挖掉當然就破壞了」。

張大千臨摹壁畫的爭議，早在1940年代就受到當時國內不少藝術家批判，甘肅省參議員還公開提案譴責，最後張大千也離開了敦煌。