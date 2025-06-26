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高雄市長綠初選開打 南北尬場 邱議瑩搶先成立競辦

記者蔡晉宇、郭韋綺／台北26日電
民進黨立委許智傑（右）與邱志偉（中）舉行記者會，立委賴瑞隆（左）在隔壁會議室舉行記者會後，特別跑過來合影。(記者邱德祥／攝影)
民進黨立委許智傑（右）與邱志偉（中）舉行記者會，立委賴瑞隆（左）在隔壁會議室舉行記者會後，特別跑過來合影。(記者邱德祥／攝影)

民進黨高雄市長黨內選戰開打。三位擬參選人昨天南北尬場開記者會，立委邱議瑩率先在高雄成立競選辦公室，立委賴瑞隆、許智傑則在台北各辦記者會，爭取地方建設。另位實力不弱的立委林岱樺日前遭起訴，聲勢受挫，昨有民進黨中常委力挺她的清白。

邱議瑩昨成立「高雄贏」競選辦公室，湧言會成員趙天麟抱了寫著「議邁相承」的花束現身力挺，隱喻現任市長陳其邁與邱議瑩關係佳，更被視為湧言會挺邱的態度展現，引發雜音。不過，趙強調，邱人緣好，跨派系、跨黨派、跨區域，不要用派系框架邱。

邱議瑩成立競選辦公室，在地新潮流系僅民進黨高雄市黨部前主委許智善出席，其餘新系民代多數未到；由於許智善正是邱議瑩黨內對手許智傑胞弟，在場政界人士笑稱許智善可能是來刺探軍情。

據了解，綠營目前表態角逐市長的四名立委民調接近，派系整合是初選出線關鍵。趙天麟傳已加入邱競選團隊，且將負責整合非新系，助攻邱拿下市長參選門票，更不排除出任競選總部總幹事「操盤」。

趙對此回應會全力配合邱，「至於競辦怎麼安排，由競辦回答」，目前個人身分就是助選員，會成為邱的超級啦啦隊。

許智傑昨在立法院和立委邱志偉舉行記者會，全力爭取台積電在橋頭設立一奈米廠，但也透過視訊，祝福「好朋友」邱議瑩競選辦公室成立圓滿成功。是否也會成立競辦？許智傑回說，正在積極評估。

賴瑞隆則在立法院宣布以安全、智慧、人本為核心，推出「智慧交通五大計畫」，並倡議設立「大眾運輸發展基金」，以整合中央與地方資源，透過ＡＩ與大數據技術，全面升級高雄的交通系統，為市民打造安全、便捷、永續的生活環境。

林岱樺昨在立院經濟委員會質詢，指出國際區域衝突升高，油價飆漲、台幣升值，觀光慘，若再不搶救企業，恐遭滅頂。

林岱樺涉詐助理費遭起訴，民進黨廉政會要求林7月30日到會說明。民進黨中常委陳茂松和林岱樺在黨內派系同屬正國會，他昨天發出四點聲明，力挺林岱樺清白。

陳茂松表示，他和林岱樺家族相識多年，一路看她為高雄付出不遺餘力，從不埋怨辛苦，從政廿多年來服務廣大幅員的高雄市民，所聘用助理的費用及開銷，遠大於立委的助理補助經費，不可能去詐領助理費。

民進黨立委邱議瑩（前右）成立競選辦公室，前立委趙天麟（前左）到場獻花。(記者郭韋...
民進黨立委邱議瑩（前右）成立競選辦公室，前立委趙天麟（前左）到場獻花。(記者郭韋綺／攝影)

林岱樺 民進黨 趙天麟

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