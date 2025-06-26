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郭昱晴微博「万老師」關注陸公安 藍轟紅色雜質

記者鄭媁／台北26日電
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民進黨立委郭昱晴。（記者曾吉松／攝影）
民進黨立委郭昱晴。（記者曾吉松／攝影）

國民黨前天揭露公審路人的民進黨立委郭昱晴丈夫在陸經商文件，郭昱晴澄清是領台灣總公司薪水，並表示兩岸基於尊嚴不被矮化，不是不能交流；國民黨昨再揭郭昱晴微博帳號關注中，驚見中國公安部刑偵局，還教導網友如何使用土豆網觀看台灣節目，民進黨不分區立委充斥紅色大雜質，賴清德總統竟然都沒看到？

國民黨副發言人康晉瑜指出，郭昱晴公審在街上直播的路人，甚至管人家講話有沒有中國口音、連直播平台是不是中國抖音都要管，結果自己才是使用大陸社群平台的先驅，郭昱晴開設微博帳號，有高達1.6萬的粉絲，並以簡體字自介是麻辣鮮師中的「万人美」老師。

康晉瑜表示，郭昱晴在微博的貼文中還標籤「视频」二字，按照青鳥、民進黨支持者的邏輯，這就是中國大陸的語言；此外，貼文中還宣傳一檔台灣節目在「土豆網就有了」。郭昱晴有空管路人用不用大陸平台、要不要開直播、有沒有中國口音，為何不檢視自己過去行為到底有多雙標？

國民黨發言人楊智伃指出，郭昱晴微博關注的161人中，驚見中國公安部刑偵局，以及公安部刑偵局副局長陳士渠，這是細思極恐的互相關注情節；她質疑，「內地晴」在中國是不是有一條龍式服務？郭昱晴與中國公安系統緊密聯繫，有無遭滲透的可能性？賴清德提名其擔任不分區立委時，是否事先知情？

國政基金會副執行長凌濤批評，郭昱晴對待自己與先生非常寬容，對台灣藝人到大陸卻尖酸刻薄，郭昱晴與對岸關係甚密，卻雙標批評台灣的藝人，難道不害臊嗎？民進黨不分區立委充斥著紅色的背景，「中國熊」、「內地晴」這麼兩大顆紅色的大雜質，賴清德竟然都沒看到？用「清德牌濾水器」濾淨之後變成血統純正的賴友友立委嗎？

國民黨 民進黨 微博

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