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國民黨告發罷藍連署造假 批檢調雙標「辦藍不辦綠」

記者蕭雅娟、黃羿馨、尤聰光、張宏業、鄭媁／台北26日電
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立委陳玉珍25日代表黨中央及國民黨立院黨團，至台北第地檢署告發多個罷免藍委團體涉偽造文書及個人資料保護法。（記者蘇健忠／攝影）
立委陳玉珍25日代表黨中央及國民黨立院黨團，至台北第地檢署告發多個罷免藍委團體涉偽造文書及個人資料保護法。（記者蘇健忠／攝影）

檢調偵辦罷免綠委連署案，從南到北多個罷團、國民黨縣市黨部遭搜索、羈押、起訴，但罷免藍委也有大量重複連署，立委陳玉珍昨代表國民黨及立院黨團至台北地檢署，告發多個發起罷免北市立委的團體涉偽造文書及違反個人資料保護法。

陳玉珍說，檢調查藍營時是風風火火，一定要約談、搜索、羈押，起訴也不放人，王鴻薇罷免案涉偽造部分早在3月就告發，迄今沒看到任何動作，至少要約談，不要這麼「雙標」。

陳玉珍指出，國民黨立委罷免案，出現大量「抄寫第一階段提議人為第二階段連署人」情形，不合格比率高達八、九成，顯然是重複灌水造假數字，讓連署數達標。

她以王鴻薇等立委罷免案為例，二階連署抄寫一階高達九成；立委游顥等多個罷免案中選會查對發現「連署前死亡」；立委丁學忠罷免案有298件偽造情事，中選會有無依職權告發？

另外，立委鄭正鈐日前被控貪汙等罪，鄭昨在立院記者會直指民進黨吹哨者抹黑，涉以變聲錄音帶不實指控。會後，鄭赴北檢提告新竹雙罷發言人林志潔涉加重誹謗等罪。

鄭指出，匿名者的指控子虛烏有，民進黨以司法做政治攻擊，因此對惡意誣陷提告，堅持捍衛清白。

林志潔說，她告發違反國安法、反滲透法，不當和中共聯繫等，都有證人證物，交給檢調的音檔也都是原音，「這不是基本常識嗎？」

此外，民進黨發言人吳崢昨至台北地檢署，告發國民黨台東縣立委黃建賓本月3日涉在台東的五星飯店席開30桌，招待民眾享用下午茶，活動上還明確要求參加者不要支持罷免，違反選罷法。黃昨反擊說，吳根本是烏龍指控、蓄意抹黑，將提告以正視聽。

另檢調偵辦民進黨立委陳瑩罷免案提議書疑涉造假，調查局北機站昨約談國民黨中央黨部組發會副主委黃碧雲、原民會專委李得全到案，釐清案情，部分不實提議書是否由黨中央下令各縣市黨部蒐集，詢後移送台北地檢署複訊，兩人都已請回。

對此，國民黨昨批評，當賴清德總統高喊團結之際，檢調竟雙標辦案，國民黨文傳會主委林寬裕表示，檢方已多次被質疑「辦藍不辦綠」，國民黨一定會全力協助黨工維護自身清白。

另外，新北市議員陳乃瑜罷免提議造假案，北檢前天搜索國民黨立委羅明才新店服務處七處地點，約談服務處主任繆維蕙共九人，檢察官訊後認為繆維蕙與另兩名主任劉時郡、林姿伶說詞不一，有串滅證之虞，昨凌晨依違反個資法等罪聲押禁見繆、劉、林三人，繆、劉獲准，林20萬元台幣（約6800美元）交保。未來不排除約談羅明才到案。

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