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醫剖析賴清德「雜質說」：他走在蔡英文的陰影裡

記者賴香珊／南投即時報導
賴清德總統前晚出席「客家論壇」進行「團結國家十講」的演講，第二講題目是「團結」。(本報資料照)
賴清德總統前晚出席「客家論壇」進行「團結國家十講」的演講，第二講題目是「團結」。(本報資料照)

賴清德總統在「團結國家十講」第二講提到「透過選舉罷免打掉雜質」惹議，總統府澄清是以鑄劍為例，賴2019年在美演講談話就曾提及。醫師、時事評論家沈政男對該事件剖析發現，賴清德想走自己的路，卻只能繼續走在蔡英文陰影裡。

沈政男指出，總統府澄清「雜質說」，反讓大眾發現該說法，這是賴清德演講的萬年講義，以前就用過了。而賴清德對這一段演講似乎頗為中意，2019年出席美國小英後援會那次的演講，還在台上重複講了一次，而且語氣與手勢都相當激昂。

而2019年當時是蔡英文跟韓國瑜競選總統，賴清德當初是說打掉「一個中國」的雜念，但前晚則是說打掉「不支持兩國互不隸屬」的雜質，然後昨晚又先說了關鍵字「選舉罷免」，意思就是要打掉藍委了。兩者不僅不一樣，還差很多。

沈政男說， 賴清德2019年赴美演講，是因為黨內總統初選，輸給了蔡英文。然在輸掉初選前，賴清德的主張是「務實台獨」與「親中愛台」，與小英集團所主打的「亡國感2.0」，也就是「反共護台」的思想脈絡，兩人兩岸想法並不同。

事實上，台獨份子是不屑講反共二字，因為那是戒嚴時代國民黨的用語，賴清德更是堅持台獨理念的人，本來也不會接受中華民國，但現在的賴清德卻拿來用，就是不知不覺完全認同並模仿蔡英文了，好像她那一套比自己的更行。

他更進一步表示，賴清德當上總統以後，當然想要走自己的路，但因為國會沒有過半，而蔡英文的影響力也還存在，只好繼續走在她的陰影裡。不過，蔡英文不會講「打掉雜質」那樣的話，因為受過基本法政訓練的人一聽就能察覺語病。

賴清德 蔡英文

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