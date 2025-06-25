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賴清德要用罷免「打掉雜質」 藍白齊轟總統失格

台灣新聞組／綜合25日電
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賴清德24日出席客家論壇進行「團結國家十講」第二講，主題是「團結」。（記者季相儒／攝影）
賴清德24日出席客家論壇進行「團結國家十講」第二講，主題是「團結」。（記者季相儒／攝影）

賴清德總統「團結國家十講」第二講昨晚在桃園登場，他表示，台灣有超過八成民意支持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，要透過一次次選舉罷免，像打鐵鑄劍般千錘百鍊，打掉雜質，淬鍊出捍衛主權、守護民主的意志。

賴清德強調，「不反共的不是中華民國派，不護台的不是台灣派」，團結力量大，反共加護台，自然可以反併吞。

賴「打掉雜質」說，引發藍白齊轟。國民黨立委翁曉玲表示，這番話令人震驚和憤怒，也暴露出賴清德對民主本質的錯誤理解和獨裁者心態。民眾黨表示，團結不該是空口說白話，賴總統赤裸裸地展現「表裡不一、兩面手法」，實非國家之福。

翁曉玲表示，民主制度的精神從來不是「鍊出一把統一思想的鋼劍」，更不是將異議者視為可以「打掉」的雜質；在野黨是民主的重要一環，代表著多元的聲音與社會的監督力量，若一個領導人把不同意見當作雜質、需要剷除的對象，他守護的就不是民主，而是獨裁意志。

國民黨智庫、國政基金會副執行長凌濤質疑，桃園六席立委被民進黨無差別「惡罷」，賴總統選在桃園談團結，根本是「挑釁市民」；賴總統昨天談團結，現在傳出檢調今要查辦中央黨部組發會，清算在野，這也叫團結？

民眾黨發言人吳怡萱表示，原以為賴清德第一場表現已是國家級災難，詎料第二場演講更讓人不忍卒睹，除了內容同樣空洞，更是當場露出狐狸尾巴，直接扣合民進黨發動的大罷免，竟公然宣稱要「打掉雜質」；試問，生長在這塊土地的台灣人，哪一位是總統眼中的雜質？「賴總統講出如此失格的話，不但有失總統應有的高度，更是徹底喪失高喊團結的資格。」

賴總統昨晚出席桃園市客家青年會舉辦的客家論壇發表演講。他引述台灣文化協會創辦人蔣渭水名言「同胞須團結，團結真有力」，強調現在就是台灣需要團結的時候，並以古寧頭、八二三戰役等為例，強調台灣要抵抗外來併吞，要團結在一起。

賴總統並提及民進黨的族群多元國家一體決議文、台灣前途決議文，稱每個族群都是國家主人，中華民國認同、台灣族群認同，應互相結合，「簡單說，民進黨所謂的台獨主張，就是台灣不屬於中華人民共和國的一部分，民主國家要依循人民做決定，捍衛主權與國家」。

賴清德 民進黨 中華民國

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