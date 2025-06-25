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賴清德「雜質說」 網酸習近平也最愛 有如「中共代理人」

記者李成蔭／台北25日電
賴清德總統24日出席「客家論壇」進行「團結國家十講」的演講，第二講題目是「團結」。（本報資料照片）
賴清德總統24日出席「客家論壇」進行「團結國家十講」的演講，第二講題目是「團結」。（本報資料照片）

賴清德總統昨晚「團結國家十講」第二講提到「透過選舉罷免打掉雜質」，引發各界討論。有網友分析，「雜質」一詞過去很少被政治人物拿來形容事物，反倒是中共總書記習近平最愛，常常使用，有種賴總統是「中共代理人」的感覺，難怪叫大家要抗議去天安門前抗議，真是恐怖。

賴清德「團結國家十講」第二講昨晚在桃園登場，他表示，要透過一次次選舉罷免，像打鐵鑄劍般千錘百鍊，打掉雜質，淬鍊出捍衛主權、守護民主的意志。外界質疑，賴總統把投給藍白的60%形容是「雜質」，那另外的40%是要用什麼來形容？「雜碎」嗎？話題引發網路討論。

有網友於社群發文指，台灣政治人物過去從來沒有用雜質來形容任何事情、任何東西，反倒是習近平最喜歡用雜質來發表講話，隨手一查就可發現，2018年講解決黨內問題時提到，要「通過過濾雜質、清除毒素、割除毒瘤...」；2019年講對黨忠誠的內容時，強調「唯一的、徹底的、無條件的、不摻任何雜質的、沒有任何水分的忠誠。」；2022年講黨思想建設，也強調要「不斷去雜質、除病毒、防汙染。」

該網友笑稱，突然有一種大家的總統根本就是中共代理人的感覺，難怪賴總統叫大家不要跟自己抗議，要去天安門前抗議，那麼多民進黨其實就是中國共產黨的證據擺在眼前，難道「青鳥」看不出來嗎？真是恐怖。

該社群貼文也引發討論，有網友直呼，德國前元首兼總理及納粹黨領袖希特勒也去除過；也有網友說，蘇聯共產黨中央總書記史達林倒是對於政敵去除雜質非常熟練。

中共 天安門 賴清德

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