蔣萬安結束巴黎行 馬不停蹄進市府上班

台北市長蔣萬安（中）出訪法國巴黎參加「市長峰會：全球氣候行動十周年」，25日凌晨搭機返台。(記者黃仲明／攝影)

台北市長蔣萬安 出訪法國巴黎參加「市長峰會：全球氣候行動10周年」，他在峰會上分享輝達海外總部將落腳北士科，將打造為「淨零示範區」，具備低碳建築、風廊設計與永續基礎設施。結束巴黎行程，蔣萬安於25日凌晨搭機返台，他在機場並未發表談話，會先返家梳洗後就會進市府上班。

蔣萬安19日晚間率團出訪法國，參加巴黎協議簽訂10周年所舉辦的全球城市峰會，抵達巴黎後即前往「麟洋配」於2024巴黎奧運 奪金的場地Adidas Arena，該處也是未來台北市推動國際羽球館政策的重要借鏡。期間蔣萬安也前往巴黎旺夫（Vanves）二手市集，他認為這些舊物承載時光痕跡，可能歷經不同國家與世代，最終在市集重獲價值，成為藝術家與旅客眼中的寶藏。巴黎所展現的「惜物文化」正呼應「巴黎協定」十周年所強調的永續精神，期許未來台北能有更多舊物市集，讓市民透過物件重拾生活溫度與記憶。

巴黎時間23日，蔣萬安拜會法國參議院 ，由參議院外交暨國防委員會副主席Olivier Cadic、友台小組副主席Else Joseph與Brigitte Devésa、執秘Philippe Péjo接待，蔣萬安看到第五共和憲法原本等珍藏館藏，並旁聽參議院議場。副主席Joseph表示對台灣布袋戲交流印象深刻，期盼能邀請台灣布袋戲團來法演出，深化文化藝術交流。