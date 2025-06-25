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柯文哲政治獻金案 會計師認作帳「沒看憑證」

記者王聖藜／台北25日電
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台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉及京華城、政治獻金弊案，會計師端木正受託申報柯競選總統團隊政治獻金收支，被指控記帳不實。對此台北地院採「分割」審理傳喚端木正出庭應訊。開庭後端木正快步離開，未回應媒體提問。（記者黃義書／攝影 ）
台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉及京華城、政治獻金弊案，會計師端木正受託申報柯競選總統團隊政治獻金收支，被指控記帳不實。對此台北地院採「分割」審理傳喚端木正出庭應訊。開庭後端木正快步離開，未回應媒體提問。（記者黃義書／攝影 ）

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪汙、政治獻金案，24日傳喚涉政治獻金違法查帳的精華會計師事務所主持人端木正出庭。端木坦承製作報告前並未親眼看到收支憑證，稱是受木可公關公司女會計何璦廷指示登打，聲請傳喚何女作證。

檢方指控，端木正明知柯文哲政治獻金專戶申報內容有未達平衡、收支方有疑義，尚未完成查核，出具不實查核報告交付監察院，涉在監院要求退回補正時，擅自於支出項目登打「時樂公司」、「尼奧公司」、「木可公司」共九筆不實交易，他執業會計師23年，違背專業操守、戕害政治獻金公眾監督機制，建議量刑一年。

端木正今年3月出庭否認犯罪，昨出庭表示，他在總統、副總統擬參選人會計師政治獻金專戶查核告報告上出意見，有先抽查獻金收入、支出20筆，至於登打九筆交易是依何璦廷指示，他承認登打時未看見憑證即作業；因相關資料非常多，他聽從何女指示登打，可能便宜行事，聲請傳喚何作證。

檢察官表示，今年3月柯辦發現帳目有誤找端木正討論，端木即應知收支有差額，卻沒按照會計師準則查核，仍出具查核報告，顯屬違法。

法官告訴檢察官，原本排訂半天庭期、預訂7月1日勘驗同案被告台北市前副市長彭振聲的偵查光碟，由於鼎越開發前董事長朱亞虎的偵訊光碟，亦有柯文哲、柯辦前主任李文宗、威京集團主席沈慶京聲請勘驗，因此排在同日下午處理。

柯文哲 民眾黨

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