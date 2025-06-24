我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列打破沉默 內唐亞胡宣布同意川普停火提議

川普發文：以伊停火已生效 請勿違反

綠委郭昱晴丈夫被爆「賺紅錢」黃國昌：請用同樣標準要求自己

記者林銘翰／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
針對民進黨立委郭昱晴遭爆丈夫在中國經商，但她澄清是到中國任職但總公司還在台灣，並抨擊在野黨的抹紅是要反制大罷免。民眾黨團總召黃國昌（左）與副總召張啓楷（右）今天舉行記者會，呼籲大家的標準要一致。(記者胡經周／攝影)
針對民進黨立委郭昱晴遭爆丈夫在中國經商，但她澄清是到中國任職但總公司還在台灣，並抨擊在野黨的抹紅是要反制大罷免。民眾黨團總召黃國昌（左）與副總召張啓楷（右）今天舉行記者會，呼籲大家的標準要一致。(記者胡經周／攝影)

民進黨立委郭昱晴先前公審路人直播惹議，近日再度遭到爆料「丈夫在中國大陸賺紅錢」，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，當初用什麼標準指著別人，現在就用同樣標準要求自己，講再多都只是越來越丟臉、越來越沒有下限，請問賴清德總統這是哪門子的團結。

國民黨桃園市議員詹江村昨天質疑，郭昱晴丈夫林宣廷在中國大陸賺紅錢，國民黨今天舉行記者會公布大陸工商登記資料，質疑郭昱晴家族2018年跟著中國大陸「惠台31項政策」大賺紅錢。郭昱晴上午受訪時否認，丈夫拿的是合法合規台灣總公司薪水，「不要不清楚狀況，自以為拿到槍、撿到資料就要抹黑抹紅，真的大可不必。」

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時先是反問，「請問誰在抹紅？這麼無恥的話都講得出來」，簡單一句話回應郭昱晴，當初用什麼標準指著別人，現在就用同樣標準要求自己，否則講再多都只是越來越丟臉、越來越沒有下限，台灣的公民朋友都已經看得很清楚。

黃國昌也說，自己想要發話的對象，並不是雙標至極的民進黨立委沈伯洋、郭昱晴等人，年輕人走在路上莫名其妙被公審，台灣怎麼會走向如此可怕的境地，希望賴總統冷靜想一想，民進黨除了自身的雙標行為，現在還有這種恣意抹紅、獵巫的行為，請問這是哪門子的團結。

民眾黨副團總召張啓楷表示，很多人開玩笑沈伯洋是「紅孩兒」，如今郭昱晴也被稱作「紅老師」、「紅娘子」，就是希望民進黨標準一致，台灣人民非常善良，怎麼可以亂扣別人紅帽子，結果現在迴力鏢打到自己身上，「麻煩不要用聖人的標準要求別人，卻用賤人的標準原諒自己。」

張啓楷提及，賴總統啟動團結十講，麻煩要真正做到團結，而不是嘴巴上喊團結，暗中卻跟反共護台志工聯盟發起人曹興誠、民進黨立法院黨團總召柯建銘推動大罷免，郭昱晴身為立委毫無證據，隨意獵巫開直播的年輕人，事後卻只等到撤文而沒有道歉。

民進黨 黃國昌 民眾黨

上一則

違規濫墾山林 經部確定撤照：廢止高雄大樹光電許可

下一則

罷免熱戰 游淑慧憂7月有第二戰場 籲國民黨成立指揮中心

延伸閱讀

夫被爆曾在中國工作收紅錢 綠立委郭昱晴否認：他領台灣公司薪水

夫被爆曾在中國工作收紅錢 綠立委郭昱晴否認：他領台灣公司薪水
賴清德「團結十講」開跑 朱立倫酸：團結台灣或個人權力？

賴清德「團結十講」開跑 朱立倫酸：團結台灣或個人權力？
賴清德下鄉 黃國昌譏所為何來 朱立倫批矛盾

賴清德下鄉 黃國昌譏所為何來 朱立倫批矛盾
北檢辦京華城案「示範帶」 黃國昌嗆：沒在怕

北檢辦京華城案「示範帶」 黃國昌嗆：沒在怕

熱門新聞

因持有大陸定居證，遭廢除台灣身分的福建台籍教師張立齊， 情緒激動地下跪，表示「很想跟我阿嬤說，我現在有能力賺錢了，也算有點出息了，但爸媽卻已經看不到了」。（影片截圖）

身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤

2025-06-20 10:59
林芳郁（右）曾任三大醫學中心院長，終結台大紅包文化、催生緊急救護EMI體系、進行許多醫療革新。（本報資料照片）

名醫夫妻面對失智…他失蹤遊走譫妄 她最終接受現實

2025-06-19 02:26
林芳郁（右）和林靜芸（左）是國內知名的醫師夫妻檔。林芳郁退休後罹患失智症，林靜芸決定牽著他的手，寫書分享照顧經驗。本報資料照片

台心臟名醫林芳郁失智5年 整形名醫妻林靜芸寫「情」書

2025-06-18 16:35
士林地院。(本報系資料照)

不滿被性騷沒道歉...她朝健身教練吐口水 下場慘了

2025-06-21 11:52
五億高中生案今天民事判決婚姻無效，家屬委任律師（中）說不便表示意見。（記者黃仲裕／攝影）

台5億高中生案判婚姻無效 夏男入獄恐拿不到遺產

2025-06-18 09:04
下黨的木拱廊橋「鸞峰橋」，是古代建築藝術的結晶之一，目前正被大陸閩浙兩省合作申請登錄為聯合國世界物質文化遺產。（記者廖士鋒／攝影）

馬英九深入福建山村 縣委書記當面說：壓力很大

2025-06-17 17:43

超人氣

更多 >
富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產

富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產
好市多烤雞怎麼去骨？看員工30秒神操作

好市多烤雞怎麼去骨？看員工30秒神操作
伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空

伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空
紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後一輪出線

紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後一輪出線
川普發文宣布：以伊停火 「12日戰爭」結束

川普發文宣布：以伊停火 「12日戰爭」結束