新北李坤城、宜蘭陳俊宇二階都不送件 罷綠委全軍覆沒

大罷免將進入三階，7月26日將迎來史上首次罷免投票。（本報資料照片）

罷免 新北民進黨 立委李坤城二階送件昨截止，領銜人宋建樑前一晚預告「連夜閃電造冊中」，但送件過程一波三折，昨天下午4時40分，宋一人單槍匹馬騎著YouBike，兩手空空抵達新北市選委會，指造冊出問題搶救失敗，確定不送件。

另，宜蘭「滿城封宇聯盟」罷免民進黨立委陳俊宇進入二階連署，今天是送件最後期限。罷團昨宣布，有多方因素考量，決定不將罷免案連署表格送件，連署書採「水銷」處理，確保個資安全。

由於二階連署最晚截止的民進黨立委李坤城、陳俊宇罷免案都宣布不送件，宣告民進黨立委罷免案無人成案，全軍覆沒。

大罷免案邁入第三階段投票者，共有24名國民黨 立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案，將於7月26日投票，另七件國民黨立委罷免案正在補件與查對程序。

七件尚需補件的罷免案，國民黨立委游顥、馬文君罷免案正在補提後的查對程序中；羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘等五件則是正在補提階段，後續還待領銜人送件、地方選委會收件與查對等程序，補提期限為6月29日前，中選會暫定7月18日審定罷免案是否成案，若確定成案，也將一併公布投開票時間。