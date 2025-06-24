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觀察站／林岱樺恐脫黨參選？高市戰局未明朗

記者 徐白櫻、林伯驊
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林岱樺（左一）原是民進黨高雄市長競逐者中民調最高，邱議瑩（左三）則與陳其邁（左二）互動佳，基層解讀「其邁挺議瑩」。（本報資料照片）
林岱樺（左一）原是民進黨高雄市長競逐者中民調最高，邱議瑩（左三）則與陳其邁（左二）互動佳，基層解讀「其邁挺議瑩」。（本報資料照片）

民進黨立委林岱樺昨遭起訴，2026高雄市長綠營初選恐演變為邱議瑩、賴瑞隆、許智傑三強爭霸，高雄「共主」市長陳其邁近日喊話黨中央盡早完成提名。然而，林岱樺曾怒吼「司法干預初選」，暗指身兼黨主席的賴清德總統黨同伐異，讓外界好奇，賴會執意「信賴」人選或願尊重初選？

高雄綠營生態，湧言會、新潮流菊系勢均力敵，林岱樺所屬正國會相對單薄，不過，本屆高市黨部主委一役，正國會傾全力支持湧言會黃文益勝出，所以支持林岱樺選市長應無庸置疑，只是受林的官司影響，合作恐提前破局，加上湧言會沒推市長人選，邱議瑩已積極搶進湧言會，許智傑及賴瑞隆也未放棄。

國民黨立委柯志恩幾乎確定代表藍營出戰高市長，她點名邱議瑩或賴瑞隆會是對手，有脈絡可循。賴瑞隆、許智傑同屬新系，賴任民進黨中評會主委，比許智傑更接近權力核心，坊間也不斷傳「賴清德挺賴瑞隆、雙賴合擊」。

邱議瑩則與陳其邁互動佳，基層解讀「其邁挺議瑩」，加上近日邱議瑩成立「大罷免高雄總聯絡處」，監察院長陳菊外甥、立委李昆澤，以及陳菊子弟兵、立委李柏毅皆現身記者會，凝聚支持力量。

林岱樺原是競逐者中民調最高，擁一定基本盤能左右選情，如今遭起訴，浮現一股「反賴」情緒，還沒人保證她一定不會脫黨參選；而先前盛傳總統府秘書長潘孟安可能赴高參選，令人感受賴清德似有主導性，也讓綠營初選更添變數。這場選局恐怕不會因起訴林岱樺而明朗化。

林岱樺 賴清德 陳菊

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