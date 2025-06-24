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賴講「國家」／盧秀燕批總統個人史觀 未對焦民眾期待

台灣新聞組／台北24日電
台中市長盧秀燕。（記者余采瀅／攝影）
台中市長盧秀燕。（記者余采瀅／攝影）

賴清德總統啟動「團結國家10講」，台中市長盧秀燕昨表示，以伊戰爭衝擊全球，賴總統卻開講「個人史觀」，與民眾期待沒有對焦，「希望可以update（更新）」。新北市長侯友宜表示，總統開講不如實行，團結台灣要能放下，不要製造對立衝突，也不要亂扣帽子。

前立委陳學聖則質疑，賴清德破壞了扶輪社不碰政治的「顯規則」，還要大家舉手表態國家認同，這種粗暴的表態，怎會是國家團結的開始？

賴總統10講首場主題為「國家」，從考古遺跡談到台灣近代史，強調「中華人民共和國從未統治過台灣一天」，所謂「台灣自古就是中國不可分割一部分」並非事實。

盧秀燕昨受訪表示，現在全世界最關心的就是以色列與伊朗的局勢，賴總統既然有時間開講，應就此回應民眾最關心的議題，例如「國家準備好了嗎」、「有什麼方案」，總統卻開講「個人史觀」，與民眾期待似乎沒有對焦。侯友宜也表示，財劃法、長照、居住正義，及科技產業、能源，好多問題，民眾都想了解。

國民黨立院黨團書記長王鴻薇指出，此時啟動「團結國家10講」，根本是為大罷免助講，「全世界都在討論美國出兵伊朗，結果賴清德在講長毛象？」民眾黨團總召黃國昌則批評，賴總統演說空洞到不知道該如何吐槽，有時間不如做實事。民進黨團幹事長吳思瑤強調，賴總統所言都符合史實，也向國際釋放正確訊息。

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