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蔣萬安巴黎哼「給愛麗絲」 台北垃圾處理政策驚艷城市峰會

中央社巴黎23日專電
台北市長蔣萬安（左）23日表示，巴黎氣候城市峰會上，北市措施讓不少與會市長感到驚艷，他也學習許多。「15分鐘城市」提倡者、法國都市規劃學者莫雷諾（右）也對台北環保政策很有興趣，期待訪台。(中央社)
台北市長蔣萬安（左）23日表示，巴黎氣候城市峰會上，北市措施讓不少與會市長感到驚艷，他也學習許多。「15分鐘城市」提倡者、法國都市規劃學者莫雷諾（右）也對台北環保政策很有興趣，期待訪台。(中央社)

巴黎市政府今天舉行巴黎協定市長峰會，台北市長蔣萬安為唯一的亞洲城市代表。蔣萬安在台上哼起台灣垃圾車音樂「給愛麗絲」，解釋垃圾不落地與隨袋徵收等政策，強調教育與文化轉變，其分享引起與會者驚呼與讚許。

今年是巴黎協定簽訂10週年，巴黎市政府今天舉行市長峰會，邀請全球各地主要城市的市長分享各自環境治理的經驗與挑戰，倫敦、鳳凰城、米蘭等市長，以及聯合國、歐盟等高級官員皆出席。

這場市長峰會定為「從巴黎到貝倫－全球氣候行動10週年」。「巴黎氣候協定」於2015年聯合國氣候變化綱要公約第21次締約方大會（COP21）時通過，今年11月巴西將於帕拉州首府貝倫（Belem）舉行COP30，被各界寄予帶來未來具體方針的厚望。

巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）開幕致詞時表示，10年氣候努力成果不如人意，2024年為史上最熱一年，野火、淹水自然災害時有所聞，許多假新聞更帶來傷害。她指出，全球人類居住與資源消耗都集中於大城，市長有第一線的職責與角色。

身為唯一亞洲城市代表，台北市長蔣萬安在台上分享台北環境治理的兩項措施，一是垃圾處理，二是交通。

蔣萬安在台上哼起台灣垃圾車音樂，並向全球市長、專家學者解釋，「每天傍晚，只要聽到『給愛麗絲』，人們就會知道這是垃圾時間。他們會帶著政府的藍色垃圾袋，鄰里聚集聊天，就像是種儀式，但卻是很大的文化轉變」。

他提到「垃圾不落地」，以及台北市政府的「隨袋徵收」政策，居民必須使用政府製作的垃圾袋，每個都徵收固定的垃圾處理費。「回收是免費的，但廢物處理要錢。換言之，製造的垃圾越少，就能省越多錢」。

他引用具體成果，指出政策使得家用垃圾減少65%，回收在總垃圾量占比從政策前的2%升至如今66%。他的發言內容引起台下一陣「哇」的驚呼，許多與會者也點頭讚賞。

巴黎市政府23日於巴黎市政廳舉行巴黎協定10週年市長峰會，台北市長蔣萬安（台上右...
巴黎市政府23日於巴黎市政廳舉行巴黎協定10週年市長峰會，台北市長蔣萬安（台上右5）為唯一的亞洲城市代表。他在台上哼起台灣垃圾車音樂，分享台北各種環境治理措施，獲得現場熱烈反應。(中央社)

交通方面，他向與會者表示，台北Ubike前30分鐘免費的政策，讓每4位市民中有1位從開車或騎機車轉換到使用Ubike。

至於台北市環境治理的挑戰，在於需要在經濟發展與環境治理之間取得平衡。蔣萬安以輝達（NVIDIA）將在北士科設立海外總部為例，指出台北市努力推動淨零排放區、綠化、永續基建與運輸，並認為這是「綠色成長」的契機。

會後多位市長向蔣萬安致意，讚許台北市的政策與成果。他接受中央社訪問時表示，「會後也跟他們分享我們如何從教育面，從培養市民習慣，到整個城市全力推動，目前也還在努力當中，這確實讓歐洲、美國一些城市非常驚艷」。

提及增加台灣與台北能見度，蔣萬安說，「藉由論壇經驗分享來行銷台北、宣傳台北，讓他們更認識台北這個城市。我們在國際上可以貢獻很多經驗，特別在環境治理上，包括運輸規劃等。我覺得這是非常好的城市外交」。

這次蔣萬安也來巴黎考察，並在巴黎市中心看到今年初開始實施的「限行區」，即在巴黎蛋黃區劃設區域，禁止「只通行而不停留」的一般車輛進入，值得學習。

他告訴中央社，台北市永康街漫步區也考慮規劃，以期減少車流量、讓行人自在安全行走，並減少空污。

哥倫比亞裔法國都市規劃與環境學者莫雷諾（Carlos Moreno）是著名理論「15分鐘城市」（15-Minute City）的創建者，也就是讓每一位市民，在15分鐘的路程內享有生活一切所需的建設與服務。不僅方便民眾，同時減少交通往返、限縮碳排。

莫雷諾在峰會中與蔣萬安積極交流，也對蔣萬安提出的環境治理措施給予相當正面的評價。

他告訴中央社，「很榮幸能跟台北市長參加同一場論壇，聆聽台北市環境程序的各種解說，尤其是在氣候變遷相關政策上，我對這些措施非常有興趣」。

莫雷諾認為，「台灣政府，尤其是台北市政府和其它地方政府，都非常致力於對抗氣候變遷這個全球威脅」，也希望未來能造訪台灣和台北，進行交流與合作。

蔣萬安 氣候變遷

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