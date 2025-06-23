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新聞評論／罷免十講 賴清德的開戰宣言

聯合新聞網「重磅快評」
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立法院民進黨團總召柯建銘（左）發動大罷免，賴清德總統（右）22日起展開「團結國家十講」，被解讀是吹響大罷免總攻號角。（本報資料照片）
立法院民進黨團總召柯建銘（左）發動大罷免，賴清德總統（右）22日起展開「團結國家十講」，被解讀是吹響大罷免總攻號角。（本報資料照片）

726罷免決戰，賴清德總統展開「團結國家十講」，民進黨一改過去扭捏姿態，賴總統即將華麗登場，以國家元首名義吹響大罷免總攻號角；行政院前院長江宜樺悲觀示警，從投票率、綠營動員熱度來看，「國民黨立委可能被拉下10席」。民進黨披上團結外衣，本質卻是鬥爭開戰，帶頭分裂國家的主謀，不正是賴總統本人？

賴總統22日親上火線大登場，前往各地展開「團結國家十講」，演講主軸分別為國家、團結、憲政體制、國防、外交、兩岸、民主、和平、繁榮、均衡台灣，團結十講卻像對在野黨立委的十面埋伏，意圖殲滅賴政府的眼中釘。賴總統號稱團結，卻徐圖大罷免，「人前手牽手、人後下毒手」的兩手策略昭然若揭，總統還沒開講，朝野就先開罵。

國民黨立委柯志恩質疑，賴政府以團結為糖衣，宣稱社會對話、凝聚共識，實則為大罷免動員催票。國民黨主席朱立倫大酸，賴總統是為了團結台灣或個人權力？罷免在野黨立委是民主國家的首例、惡例，如果這樣方式會團結，全世界會為了團結而罷免國會議員嗎？

諷刺的是，賴總統的團結正在分裂社會，卻可能意外促進在野團結。中廣前董事長趙少康21日舉辦反惡罷造勢大會，包括朱立倫、台中市長盧秀燕、台北市前市長郝龍斌、民眾黨立委張啓楷、「館長」陳之漢等人大合體。盧秀燕登高一呼說，這是「官逼民反」，人民一定要出來投不同意票，阻止賴清德和柯建銘胡作非為、民進黨用政治追殺人民。

過去傳統習俗，孩子命中缺什麼就取名什麼，缺財補金、欠材添木，網友暱稱賴總統為「賴功德」，或許也同理可證，功德不足之處，就以口號來彌補。賴總統高喊團結國家，凸顯這個國家最缺的正是團結，但團結從來不是嘴巴喊喊，國家領導人必須拿出實際行動，民進黨公職接二連三洩漏賴總統操盤大罷免的「國家機密」，雖然民進黨立即出面否認，賴總統卻馬上用行動證實黨內傳聞為真。

前總統陳水扁少數執政時，初期曾尋求聯合內閣的機會，前總統蔡英文完全執政的第一道指令就是「謙卑謙卑再謙卑」，不論是真心或矯情，至少都展現出團結態度。唯獨賴清德去年當選少數總統，一上任就鬥遍朝野，黨內外勁敵鄭文燦、柯文哲紛紛中箭落馬，立法院更是烽火連天，只要藍白通過的法案，行政院就是覆議、釋憲，司法成為政治鬥爭工具、中選會也聽令行事，一切都是為了「罷免救清德」。

罷免就是一場戰爭，賴總統將下達開戰宣言，為民進黨重返完全執政鋪路。原本民進黨還假鬼假怪躲在幕後，等到通過一、二階罷免連署門檻，完成工具性任務的罷團，彷彿變成用完即丟的免洗筷，賴清德也撕下影武者面具，赤裸裸助攻大罷免，正可謂「司馬德之心，路人皆知」。賴總統宣戰十講，背後都是權力盤算，當國家元首成為撕裂社會的推手，口號再華麗，也無法掩飾政治算計的真相。

罷免 民進黨 賴清德

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