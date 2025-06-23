大罷免攻防 藍看板戰催鐵票 綠營黨公職總動員

國民黨主席朱立倫（左四）、中廣前董事長趙少康（右四）、台北市議長戴錫欽（右一），22日出席「反惡罷 戰獨裁」台北市客家後援會成立大會，為遭發起罷免的黨籍立委李彥秀（左起）、徐巧芯、賴士葆、羅智強、王鴻薇站台，呼籲投下「不同意罷免」選票。（記者黃義書／攝影）

大罷免投票 7月26日登場，國民黨 已全面啟動「愛國者行動」，除與藍營縣市長連線，地方守護、並協調跨區域聯防，也陸續透過上架文宣、看板全面出擊。綠營則動員全台黨公職，將透過活動、掃街、文宣，落實「反共護台」，讓大罷免大成功；立法院也會推動福國利民修法，重整國家。

國民黨人士表示，愛國者行動以陸空並進模式、深入陸戰組織、區域聯防帶動投票、擴大同盟爭取在野最大化、透過街頭宣講和大型造勢，由小到大擴大宣傳政績與凸顯綠營罷免理由的不正當性。對罷團與綠營近期追擊的司法爭議，也會透過文宣論述，即時澄清與主打「辦藍不辦綠」的雙標。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇批評，民進黨及罷團把看板戰當議題，根本是「沒議題找議題」，國民黨立委們早早就掛上看板，很多熱心支持者提供空間，就是在等投票日期確定，一次完成設計，不用重複做，因此預計本周起會有更多掛上，接下來也會有更多不同族群的後援會成立，齊心抗惡罷。

民進黨立院黨團總召柯建銘昨談及綠營下一步，重申只有大罷免才可挽救台灣，讓台灣人400年來真正出頭天、當家作主；到罷免投票前，綠營黨公職將總動員，「全部動起來」，讓國人知道罷免對台灣的重要性，落實「反共護台」，讓自由民主免於被赤化，待大罷免大成功，國家也會迎來新的開始，能繼續在立法院推動福國利民修法。