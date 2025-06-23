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學者：縝密計畫助攻罷免 賴清德失總統高度

記者黃婉婷／台北23日電
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台北大學公共行政學系教授劉嘉薇。（本報資料照片）
台北大學公共行政學系教授劉嘉薇。（本報資料照片）

罷免7月26日投票，賴總統昨起赴各地民間社團展開「團結國家十講」。學者直指，背後目的正是助攻罷免，且是一連串縝密的政治計畫，從國安簡報展開鋪墊，再訴諸民間社團、群眾，進而讓罷免達到高潮，也能維持總統威儀、達到議題延燒效果，卻讓總統自失高度。

台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇認為，總統身為國家最高領導人，應團結社會、包容多元意見，而過去賴總稱尊重公民、未介入罷免，卻在中選會宣布罷免三階投票日隔天馬上組織宣講活動，顯然早有意圖，更坐實以總統高度介入罷免，如同過去那句「青鳥會飛出來」，引發人民的不信任。

劉嘉薇援引近日民調指出，賴清德信任度呈現高度分歧，但走向極端，對他個人與台灣社會來說都是警訊；她提醒總統應贏得多數人民信任，而非分化，如此有失高度。

「這是一連串縝密的政治計畫。」文化大學國家發展研究所兼任教授曲兆祥形容，賴政府透過文火慢燒，從6月16日邀在野領袖國安簡報開始，想以中共對台「絞殺」為背景對外宣傳，現在轉向民間社團、群眾，塑造共同敵人為中共的訊號；6月20日再循行政院模式，每周發動宣講至7月20日前，推升罷免氣勢到最高潮。 

不過，曲兆祥認為，綠營「陽謀」能否成功，關鍵仍在中間選民投票意願，趨勢仍待觀察。

文化大學廣告系教授鈕則勳點出，賴盼藉宣講達到「一招三效」，不只扳回先前被藍白拒絕國安簡報的顏面，強化總統威儀，並將高度拉到國家團結，再藉宣講主題開拓戰場、讓議題延燒，透過宣布新政策或批評反對黨，讓在野疲於因應，且從時機點來看，賴實為藉此助威大罷免，進而鞏固綠營基本盤，讓罷免力量為之一振。

罷免 投票 中共

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