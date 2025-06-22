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中選會：重複連署依法剔除 無涉偽造

記者張曼蘋、蔡晉宇／台北22日電
中選會日前開委員會議，宣布24名國民黨立委案與1席目前遭停職的新竹市長高虹安案通過二階段審查，並定於7月26日周六投票，投票時間自上午8時至下午4時。（本報資料照片）
中選會日前開委員會議，宣布24名國民黨立委案與1席目前遭停職的新竹市長高虹安案通過二階段審查，並定於7月26日周六投票，投票時間自上午8時至下午4時。（本報資料照片）

針對國民黨立委質疑部分二階連署書涉有死亡連署、偽造情事。中選會21日表示，無論公投罷免案之提議或連署只要有連署前死亡或偽造情事，均會依法循例予以職務告發。

根據中選會公布公職人員罷免案專區中，共有16案涉死亡連署、12件涉有偽造情事情況，其中「有偽造情事」部分，罷免立委丁學忠案共298人最多；「死亡連署」部分，罷免丁學忠案最多達27人，罷免立委傅崐萁案有14人；「不符規定人數」部分，罷免立委鄭正鈐案最多共1萬0693人，其次為高虹安罷免案，不符規定人數有1萬0379人，但無連署前死亡人數。

中選會表示，無論是公投或罷免案之提議或連署只要有連署前死亡或偽造情事，均會依法循例予以職務告發，均無差別待遇，不會有例外；重複連署則是依法剔除，與偽造情事無涉，依法循例皆是如此，不在職務告發之列，以前是如此，現在也是如此。

對於藍委的質疑，民進黨立委林俊憲與王定宇都表示，這些幾乎都是因為第一階段與第二階段重複連署所致，與國民黨造假樣態完全不同；因為不知道第一階段連署的民眾誰被剔除，罷團呼籲一階連署的民眾，二階段也要連署，依選罷法會列為無效份數。

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