北檢辦京華城案「示範帶」 黃國昌嗆：沒在怕

民進黨立委郭國文(右)在黃國昌(左二)面前舉標語「腳尾飯2.0、移送紀律」牌子，兩人口角。(記者葉信菉／攝影)

民眾黨立委黃國昌 日前在立法院公開播放疑似檢察官偵訊京華城案被告、鼎越開發前董事長朱亞虎偵訊錄音檔，事後聲稱是「示範帶」；台北地檢署認為，黃使用檔案行為，至少涉及三項違法嫌疑，昨天分案偵辦。黃國昌表示，民進黨 發動攻擊，高層下令，北檢火速分案調查，「我完全沒有在怕」。

針對「示範帶」事件，民進黨立院黨團昨也出招，提案將黃國昌移送紀律委員會處分，但遭藍白聯手否決；過程中，民進黨立委郭國文在黃國昌前舉牌「腳尾飯2.0、移送紀律」，兩人爆發激烈口角，黃嗆郭「你怎麼蠢成這樣子，舉這牌子真的很蠢」，郭則反嗆「不要再噴口水」。

黃國昌「驚天一秀」創造輿論聲量，有民眾昨向檢方告發黃國昌違法，台北地檢署不排除傳喚當事人、查證可能資料檔案來源，再做法律認定。

「示範帶」引發法律爭議，檢方認為，「示範帶」如經剪接，坐實案卷資料於訴訟外目的使用的法律規範，另涉及個資法的法益爭執，刑事訴訟 法、國民法官法都有相關規範，法律爭點有釐清必要。

其次，如果檔案經AI技術偽變造，學說上即可能有湮滅刑事證據、或偽造文書的法律適用問題。此外，檢方另認為，若黃國昌的「示範帶」是 複合剪接並加以變造生成，還是有刑事湮滅證據的法律處罰及偵查必要。

黃國昌秀「示範帶」後，民進黨立委王義川向法務部長鄭銘謙告發偽造文書罪，法務部昨函請台灣高檢署分案處理。台高檢下周會將發交北檢併案調查。

黃國昌表示，他在司法法制委員會問可否用恐嚇方式偵訊，就放「示範帶」，讓部長鄭銘謙好回答，但鄭不敢回答，還惱羞成怒。

至於北檢分案偵辦，黃國昌說，民進黨發動攻擊，高層下令、所有媒體配合民進黨起舞，北檢火速分案調查，黨檢媒三位一體重出江湖，北檢樂於當鷹犬，踐踏台灣法治。