盧秀燕促朱立倫延黨主席改選？黃健豪：應清查名冊、等罷免落幕

國民黨立委黃健豪說，黨主席選舉涉及到黨員名單以及黨員投票的權益，選前該進行黨員名冊清查。（本報資料照片）

今年國民黨 主席需改選，同時面臨大罷免 ，據傳台中市長盧秀燕 曾建議國民黨主席朱立倫，延後選舉。盧秀燕子弟兵國民黨立委黃健豪表態，黨主席選舉應延後。對此，國民黨文傳會主委林寬裕表示，個別意見都尊重，國民黨一定會審酌各黨員同志的看法，依據相關的規定，推動各項黨務工作。

林寬裕日前曾表示，國民黨的內規當中有非常明確的規定，四年前的黨主席選舉碰上新冠疫情而延後2個月，在10月舉行，如果按10月往前推算，目前選舉時程都還沒有到，自然也就沒有所謂延後選舉的問題。

據了解，有資深藍委私下透露，盧秀燕向朱立倫建議延後黨主席選舉。黃健豪表示，盧秀燕沒有提到，但目前確定一定會面臨到大罷免，之後可能會有補選問題。今年等於大選年，正常政黨不會在大選年改選主席。應等罷免、選舉告一段落，再來進行黨內的競爭跟選舉，才是較適當的時機。

黃健豪認為，黨主席選舉涉及到黨員名單以及黨員投票的權益，現階段社會各界對於黨員名冊的真實性跟有效度，也存有一定的疑問。選前也該進行黨員名冊清查，確認黨員名冊之後，再去進行黨主席選舉。有很多的前置作業要做，今年7、8月並不適合辦黨主席選舉。