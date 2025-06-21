柯建銘早早「命中」罷免投票日 在野：中選會太上主委

中選會20日公布7月26日舉行罷免案投票，柯建銘「預言」完全命中。圖為台中罷團20日搶先在10個路口舉旗舉牌宣傳。（記者黃仲裕／攝影）

中央選舉委員會昨公告大罷免 投票日期為7月26日，民進黨 立院黨團總召柯建銘 日前「預言」完全命中。國民黨立委林沛祥表示，證明就是柯建銘在主導大罷免，「大罷免若贏，立法院長柯建銘」。民眾黨副秘書長許甫則批，民進黨早用一次次的實際行動告訴人民，「國家，就是他們黨的家」。

此外，核三重啟公投8月23日投票，中選會委員會議昨決議，自8月7日起，在全國性無線電視頻道舉辦5場發表會或辯論會，將由立法院代表正方，行政院或依公民投票法第20條經許可設立辦事處的反對意見者代表反方。

國民黨副發言人康晉瑜說，怎麼這麼剛好，柯建銘、罷團都猜對？還能預先做好文宣，台灣的獨立機關從憲法法庭、NCC到中選會，都變成民進黨的附隨組織，有夠失格丟臉。

國民黨立委王鴻薇批評，民進黨完全不演了，「中選會太上主委根本就是柯建銘」，搞半天罷免日原來是柯建銘說了算，顯示這是一場完全不公平戰爭，綠營球員兼裁判。

民眾黨副秘書長許甫昨表示，前有民進黨發言人吳崢「開天眼」，不只神準預測大法官暫時處分結果，連時間都抓得剛好；後有柯建銘，不僅昭告天下「大罷免就是我們發起的」，連賴清德總統要怎麼登場、何時登場，也統統先講，現在不都一一應驗？

柯建銘則回應，以中選會公告為準，他該講的都已講完，一切尊重選務機關本於專業所做決定。