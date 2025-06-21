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罷免戰兩營出招 藍催投票率 綠當大選拚

記者蔡晉宇、鄭媁／台北21日電
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民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，罷免戰比照選舉規格。（本報資料照片）
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，罷免戰比照選舉規格。（本報資料照片）

罷免7月26日投票，藍綠各自出招備戰，民進黨祭出「黨公職當自己選舉在拚」，比照大選高規格，評估有罷免掉10席藍委機會；藍營依內部民調評估目前情勢尚穩定，但也設定7月26日「首戰即終戰」，要激出支持者「一定出門投下不同意票」，終結惡罷。

民進黨立院團幹事長吳思瑤說，民進黨團作為公民罷團最強側翼，黨中央已啟動規畫，黨公職有罷區跟非罷區之分，以她選區來說，立委是民進黨籍，屬於非罷區，非罷區要支援罷區的罷免活動、組織、陸戰及空戰，罷區的黨公職承擔更大的責任，一切比照選舉規格。

吳思瑤表示，無論是罷區或非罷區，所有黨公職要當作大選的規格來打，自己選舉怎麼拚命，在大罷免這場戰役也要同樣規格的投入，未來無論是站路口、掃市場、發文宣，民進黨所有的黨公職都會配合黨中央的規畫，全力投入，民進黨團也會啟動立委行程活動配合。

國民黨方面，如何催出更多民眾「一定出門投不同意票」，是藍營接下來的主要戰略目標。接下來將啟動一系列「反惡罷、戰獨裁」說明會，現已規畫台中、台北、新北等六場活動，其中台中第六選區的羅廷瑋就占了兩場，訴求民進黨打壓在野、操弄罷免。

藍營人士分析，在都會區部分，目前整體民調盤勢，不同意罷免皆是大幅度高於同意罷免，但一定會去投票的比率則各有落差，選民最多的問題就是「會去投票，但是哪一天？」這也增加許多不確定性，但只要熱戰催動投票率最大化，都可以穩住局勢。

雙北遭罷免立委昨聲明，將與台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜合作力抗惡罷，「一個也不能少」，投下對賴政府不信任票。

國民黨台中市黨部主委顏文正說，台中首波有3個選區成案，將啟動6區聯防，以盧秀燕為核心發動陸戰反罷免，若第一波有狀況，將擴大中彰投聯防，讓無罷免選區的人力，打電話幫罷免選區的立委投票。

桃園市6席藍委罷免案都在首波成案，桃園6席藍委聯合聲明，6藍委在立院通過財劃法修正案，罷免投票是桃園每年增加259億元預算的保衛戰。

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