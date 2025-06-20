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地方負擔房租補貼？北市批劉世芳 政院：未定案

台灣新聞組／台北20日電
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內政部要求明年起房租補貼經費中央與地方分攤，國民黨立院黨團副書記長許宇甄（左）批評，中央把補貼變成政治提款機，地方變成人質。記者許正宏／攝影
內政部要求明年起房租補貼經費中央與地方分攤，國民黨立院黨團副書記長許宇甄（左）批評，中央把補貼變成政治提款機，地方變成人質。記者許正宏／攝影

台北市長蔣萬安質疑中央要求各縣市政府共同負擔房租補貼經費，邏輯錯亂。內政部長劉世芳昨表示，蔣萬安完全不了解情況，租金補貼屬於非法定的一般性補助款，跟一般性補助款統刪25%不同，今年租金補貼完全不受影響；北市府副發言人魏汶萱反批，劉意圖轉移焦點，任何辯詞都不能改變傷害地方民眾的事實。

內政部日前發函各縣市政府，表示因財劃法修正，地方統籌分配款將大幅增加，明年起擴大房租補貼經費，將依地方財力由中央與地方分攤，引發地方反彈。蔣萬安質疑，中央認為新版財劃法將排擠預算，所以砍地方補助款，但另一方面又質疑財劃法違憲，根本是前後矛盾、邏輯錯亂。

行政院發言人李慧芝指出，租金補貼政策不會改變，補貼額度也不會減，也會持續等待財劃法釋憲結果，且內政部還在搜集各地方意見中，一切都尚未定案。

魏汶萱說，劉世芳所謂「今年租金補貼不受影響」，意思就是要刪明年的補助；事實就是中央砍完一般性補助款後，還要刪減租金補助。租金補貼源自前總統蔡英文任內推出的「300億元台幣中央擴大租金補貼專案計畫」，從來沒有哪一年要地方政府分攤，時任立委的劉世芳顯然心知肚明。

魏汶萱表示，「請劉部長知錯要改」，收回「改路名」的錯誤決策後，不能再拿弱勢族群、租屋族開刀出氣，相信劉口中的「台灣國主人」也不會容許她一錯再錯。

國民黨立委許宇甄批，中央手上有錢卻還哭窮賣慘「今天談補助，明天刪補助，後天搞清算」。行政院去年才宣布租金補貼政策延至2026年，如今補貼變政治提款機，把地方變人質，這就是賴政府政治清算的真面目。

租金 內政部 蔣萬安

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