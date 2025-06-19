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大罷免投票日被柯建銘說中？ 藍估這天首戰即終戰

記者蔡晉宇、程平／台北即時報導
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中選會今下午召開委員會議，排定處理26件立委罷免案的二階審查，若成案將同時宣布罷免投票日；國民黨人士評估，投票日即有可能就是7月26日，且國民黨已設定這天「首戰即終戰」，一定要激出支持者投下不同意票，終結惡霸。(聯合報系資料照片)
中選會今下午召開委員會議，排定處理26件立委罷免案的二階審查，若成案將同時宣布罷免投票日；國民黨人士評估，投票日即有可能就是7月26日，且國民黨已設定這天「首戰即終戰」，一定要激出支持者投下不同意票，終結惡霸。(聯合報系資料照片)

中選會今(20)下午召開委員會議，排定處理26件立委罷免案的二階審查，若成案將同時宣布罷免投票日；中選會主委李進勇日前表示，依法投票日在7月10日到8月19日間的六個星期六都有可能。國民黨人士評估，即有可能就是民進黨立院黨團總召柯建銘預估的7月26日，且國民黨已設定這天「首戰即終戰」，一定要激出支持者投下不同意票，終結惡罷。

中選會今天傍晚將公布大罷免投票日，但柯建銘卻早在5月底就在臉書貼文指，「非罷不可，就在7/26、8/23！」似乎意有所指，7月26日就是第一波的罷免投票日。藍營諷刺，柯建銘是中選會的太上皇，讓中選會變附隨組織，柯建銘駁斥，這是作為政治人物依法所做的政治判斷，哪來的洩密與內線？

其實，綠營內部當然有對罷免投票日做過評估，都認為7月26日最可行；因此，綠營日前在與罷團會商時就已經設定，要將大罷免造勢活動的高峰設定在7月19、20日那個周末，然後再透過幾天時間的發酵，徹底讓罷免同意票在7月26日達到高峰。

全力防守的藍營，也認為由於在7月26日前的幾個周六，都會遇上較大規模的國考，站在民進黨政府的立場，的確不適合舉辦如此大規模的罷免投票；況且，他們聽到來自綠營朋友的訊息，也都說已經設定7月26日就是罷免投票日，因此國民黨也設定7月26日不但是全力守成的首戰，更是要挫折第二波惡霸的終戰。

國民黨人士說，由於首波公投綁罷免已經絕無可能，因此首波要面對罷免的藍委都希望速戰速決，希望把支持者的能量在最後這一個半月激出來；不過，藍營目前的確還有票催不出來的問題，就要看如何激發出支持者的危機意識，在最後關頭走進投票所。

國民黨人士說，目前軍警待遇調整修法已經跨出一大步，至於退休公教不滿停砍年金進度，全國公務人員協會前理事長李來希也已經表明，願意再給國民黨一次機會，鞏固基本盤看到初步效果；至於攸關全民的議題，普發現金已經來不及，接下來就會全力訴求若綠營國會再過半，財畫法恐逆轉，又會走回獨厚綠營執政縣市的不公平情況。

罷免 投票 國民黨

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