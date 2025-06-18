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冷眼集／國安簡報破局 能否補考看總統智慧

記者 周佑政
國安簡報破局，解鈴人還是總統府，就看賴清德總統（圖）能否展現應有的領袖格局。（中央社）
國安簡報破局，解鈴人還是總統府，就看賴清德總統（圖）能否展現應有的領袖格局。（中央社）

賴清德總統指示國安團隊向在野黨主席國安簡報，藍白不滿府方規畫倉促、採取「上對下」溝通模式，加上過程中綠營「酸言酸語」，讓原本就已薄弱的朝野互信更雪上加霜，都是國安簡報破局之因。如今，朝野都留下一扇機會之窗，強調可繼續溝通，能否把握「補考」機會，考驗賴總統智慧。

賴政府執政一年來，朝野高度對立。賴總統先前雖然曾召集五院國政會商，但五院會商畢竟是「類」院際調解，要解開朝野僵局，少不了賴總統與在野黨主席的面對面溝通。

賴總統就職周年談話時提出將向在野黨領袖進行國安情勢簡報，盼朝野領袖共商國是，攜手面對國家各項挑戰。綠營認為賴總統此舉是「遞橄欖枝」，但不論國安簡報或共商國是，總統與在野黨主席會商，牽動政局發展；然而府方事前與藍白的聯繫過程，從日期、形式、簡報主題、是否簽署保密協定，都遭在野黨質疑作業倉促、說不清楚，彷彿只要在野黨去「聽訓」。

國安簡報資訊不夠透明，與在野黨的事前溝通過度「粗糙」，已讓朝野持續對立。但與此同時，民進黨方面卻仍持續酸言酸語，例如對於民眾黨決定不參與國安簡報，民進黨發言人吳崢說「不意外」「跟我預料的一樣」；類似的發言，反倒加劇朝野紛爭，更令人懷疑，民進黨是否刻意讓國安簡報破局。

朝野政黨領袖會晤，藍綠白政治攻防是民主政治常態。民進黨作為執政黨與「東道主」，面對朝野惡鬥、少數執政的困境，應有必要的禮數與分際以「迎賓」，如果用更誠摯的心態與在野領袖對話，連基本規矩都沒有，這是總統府和民進黨治事無方，政治考量不足，也讓賴清德善意受挫。

原訂18日登場的國安簡報破局，但總統府、國民黨與民眾黨都表達願繼續溝通，藍、白也都已開出「解方」，解鈴人還是總統府，就看賴總統能否展現應有的領袖格局，證明自己有成事的治國能力。

民進黨 賴清德 民眾黨

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