新聞評論／密室溝通強迫宣傳 在野黨小心一場空

賴清德總統邀在野黨主席「共商國是」，卻被爆與曹興誠等人開會商討大罷免。(本報資料照片）

總統府上周電邀在野黨主席「共商國是」，宣稱將首次向在野黨領袖進行「國安簡報」。誰料，他次日隨即接見大罷免 要角曹興誠與沈伯洋，聽取罷免藍委最新進度。此舉引發外界議論，質疑總統府邀在野黨共商國是，也是大罷免策略一環。綠營將大罷免稱為「反共聖戰」，而在野黨似乎還對此邀約充滿期待；如果毫無準備而去，只怕落得被羞辱而回的地步。

「國安簡報」是賴清德 就職周年之倡議，稱將藉此與在野黨「共商國是」，在「相同事實基礎」上交換意見，化解僵局。事隔近月，在議程不明下，由秘書長潘孟安致電發出邀約。正當大罷免箭在弦上，罷團將「反共護國聖戰」當成口號；賴清德此際安排與綠營眼中「國賊」的在野黨主席會面，時機讓人大惑不解；是受到外界的壓力，還是其中另有算計？

民進黨利用「國安」名義賺取政治紅利之例，不勝枚舉。蔡英文尋求連任時，曾發生「王立強事件」，以假匪諜抹紅國民黨，取得選票利益。賴清德大選時，中共 發射衛星，國防部發布國家級警報謊稱對岸發射飛彈，影響選情。賴總統首次出訪，國安單位捏造中共「聯合利劍Ｃ」軍演，爭取國際注目。綠委沈伯洋被踢爆父親「賺紅錢」，綠媒隨即引「國安報告」稱此案是中共利用紅媒協作，對付台方「國安資產」。

這些國安事件，都出於特定政治目的，可見國安情資已淪為政治洗地的文宣包裝。這次賴總統以「國安簡報」為名邀朝野對話，但官方出示的情資是真是假，誰能保證？府方要求在野黨主席簽保密協定，但誰能保證府方不會洩漏給特定媒體，再嫁禍在野黨？

國安會秘書長吳釗燮長期被匪諜寄生，司法卻不調查他未依法進行安全查核。賴總統不清查府院黨被滲透情況，反將安全管制鎖定基層軍公教及在野黨和民間。國安工作早已失去人民信任，還能拿出什麼有料情報和在野黨分享？分享之後又要做什麼？大幅動員社會防禦？還是大幅提高國防預算對美軍購？

朝野需要對話的議題不可勝數，總統偏挑最不透明的「國安」進行簡報問題，動機不簡單。國安局長蔡明彥說，中共統戰滲透嚴重，必須「形塑各黨對國安威脅的共同圖像，強化社會共識」。且不論國安報告可信度如何，藍白主席不能與同志或支持者分享報告內容，如何形塑社會共識？何況，國安政策是總統職責，他大可赴立院進行國是報告，或開記者會爭取社會認同；但賴清德捨此不為，偏偏選擇密室與在野黨領袖溝通。

國民黨立委本會期提出「國家安全戰略法」草案，希比照美日英德法，由政院針對綜合國力發展需要提出資源分配計畫。對此，綠營卻反批藍委「侵犯、架空總統職權」。但賴總統卻可一手找在野黨聽國安報告，一手為大罷免設局；國安難道又成為賴清德政治操作的萬靈丹嗎？

「共商國是」是頂美麗的帽子，讓在野黨無法拒絕。問題是，在野黨想要「共商」的議題，卻根本不在會議桌上。更糟的是，「國安簡報」並不像用來溝通的工具，而是「強迫填入」的宣傳。在這樣的場域，在野黨能期待與賴總統有什麼坦誠的「對話」，又有什麼「國是」可望得到溝通？如果在野黨完全處於「被邀約」的消極狀態，而不對會面內容與形式提出任何主張，其結果必然是一場空。

我們更要提醒，在大罷免31比0的懸殊成案比下，如果朱立倫要頂著國民黨被栽贓的「紅帽子」進場聽取國安簡報，他最好有一套周全備案，確知自己要怎麼進去、怎麼出來。