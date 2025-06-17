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18日國安簡報全程閉門 在野質疑討論時間不足 出席未定

台灣新聞組／台北17日電
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賴清德總統規畫18日邀在野黨主席聽取國安簡報，民眾黨主席黃國昌（右）昨舉行記者會，說明府方聯繫過程及民眾黨態度。（記者林俊良／攝影）
賴清德總統規畫18日邀在野黨主席聽取國安簡報，民眾黨主席黃國昌（右）昨舉行記者會，說明府方聯繫過程及民眾黨態度。（記者林俊良／攝影）

賴清德總統擬於18日邀請在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，總統府昨日公布流程，確定於明日上午9時於總統府大禮堂進行，將由國防、外交、兩岸及國安相關單位，向主要在野政黨領袖進行重要國安情勢專案簡報，賴將全程參與，由於內容涉及高度機敏，簡報將採全程閉門進行，而國民黨民眾黨昨日收到消息後，尚未表態是否出席。

總統府宣布，國安簡報於上午9時開始，賴總統簡短歡迎在野黨領袖後，開始聽取簡報；依序由國防部報告中國軍事擴張與國軍應處、外交部報告全球局勢挑戰與外交戰略、陸委會報告當前中國情勢與對兩岸關係之挑戰，及國安局報告中國混合戰威脅與國際因應，以報告時間總計超過90分鐘。

接著，賴總統與在野黨領袖於10時48分，展開綜合討論近1小時，賴總統將在11時45分做總結，這場專案簡報預計在12時結束。郭雅慧表示，賴總統將全程與會，而為促進朝野政黨坦率真誠溝通交流，原先議程即已規畫綜合討論，歡迎在野領袖於綜合討論時進行對話。

國民黨秘書長黃健庭表示，前天與潘孟安的通話，聚焦在賴總統全程參加，以及討論議題不設限；國民黨和民眾黨一樣，質疑討論時間不足，以及沒有在野黨主席公開致詞的安排。

國民黨立院黨團昨舉行記者會表示，作為理性負責的百年政黨，願以開放的態度面對，呼籲賴總統不要玩兩面手法，「表面上喊團結，實際卻在大罷免」。

國民黨人士質疑，北檢昨天起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，中選會周五又要公布罷免日程，總統府又選在周三找在野黨主席會面，時機點很奇怪；且府方一直定位是國安簡報，顯然不想以共商國是的形式與在野黨主席對談，實在沒有非去不可的理由。

藍營擔憂國安簡報恐是一場鴻門宴，黨內對於國民黨主席朱立倫是否出席也有不同意見。國民黨立法院黨團總召傅崐萁則質疑，「就是個鴻門宴，人前喝國安咖啡，人後給人插刀，這哪有什麼機密？講白了就是為了接下來的軍購案」。賴總統要讓美方知道，自己還有能力與在野黨溝通協調、穩住政局，賴目的是要在野黨替執政黨背書。

國民黨團書記長王鴻薇說，看到賴總統、曹興誠共商大罷免，等於一手遞橄欖枝，另一手下毒手，黨內確實有疑慮，而目前在野黨主席還未完全拒絕，是用較大格局來看待此次會面，無論出席與否都尊重，但要小心去了鴻門宴，出來惹一身腥。

民眾黨主席黃國昌則說，他充滿困惑也不解，賴總統邀請在野黨領袖共商國是，現在卻比較像是「去聽報告」；此外，賴總統似乎只把議題設在國安，三小時的簡報中安排兩小時給國安，這符合所謂的真誠坦率交換意見嗎？

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤指出，賴總統秉持純粹善意，讓在野黨體認台灣處境，進一步團結支持所有國安，立法院也要回應相關修法、立法及支持國防必要預算。

國安簡報流程 製表／張文馨
國安簡報流程 製表／張文馨

國民黨 民眾黨 罷免

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