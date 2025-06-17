被控罷綠涉偽造連署 北市藍主委5人起訴 藍：勿政治審判

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹被羈押禁見。（本報資料照片）

台北地檢署偵辦罷免 立委吳思瑤、吳沛憶偽造連署案，認定國民黨 台北市黨部主委黃呂錦茹涉主導罷免案，昨依偽造文書、個資法起訴5人，對在押黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文建請從重量刑，3人今移審法院。

國民黨北市黨部主委、議長戴錫欽表示，尊重檢調機關偵辦，也籲秉公辦案，勿因政黨立場差異，針對特定對象政治性審判，並希望黃呂及相關人員盡快交保；市黨部會照既有進度，包括與黨中央、5位立委的默契，持續反罷免。

北檢向中選會查證、比對後認定此案偽造名冊5211份。吳沛憶部分2537份，其中2417份是國民黨中正、萬華區黨員名單，明顯錯誤120份；吳思瑤罷免案2647份，偽造比率94.18%，1167份是國民黨北投、士林區黨員名單，1503份與立委吳思瑤罷免案提議人名冊相符，兩者重疊195份，其他明顯錯誤199份。

起訴指出，黃呂錦茹指示罷免吳沛憶第一階段領銜人劉思吟，及罷免吳思瑤第一階段領銜人賴苡任在2月5日、6日提出罷雙吳申請案，劉5日送件，遭中選會人員告知備補張姓領銜人設籍未滿4個月，不符合選罷法規定，賴同樣設籍未滿，當日劉、賴等人找黃呂錦茹等3人商討對策。檢方認定，黃呂錦茹涉在會議拍板決定2月6、7日重提罷雙吳申請案，更換罷免案領銜人，明知無法在1日內蒐集到法定數量提議人名冊，當場承諾北市黨部「負責」提議人名冊，在場的劉思吟及丈夫林叡、滿志剛、賴苡任「明白」黃呂錦茹意思，達成抄寫偽造提議人名冊共識。

檢方指控，黃呂錦茹涉指示滿志剛找有意願領銜人人選，姚富文、初文卿涉指示北市黨部第四區黨部執行長陳奎勳，由陳轉知北市黨部志工「緊急任務」，隔日上午志工在北市黨部抄寫罷免吳沛憶提議人名冊，賴苡任涉指導志工抄寫名冊，劉思吟、林叡協助按里分類造冊、裝箱，黃呂錦茹全程在場監督。