我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：川馬短暫翻臉 DOGE員工擔心自己也被裁掉

MLB／投手大谷回來了 16日先發對教士隊「投個1、2局」

吳宗憲：監委已成政治打手 修監院組織法為排除政客出任

記者李成蔭／台北16日電
國民黨籍司法及法制委員會召委吳宗憲。（本報資料照片）
國民黨籍司法及法制委員會召委吳宗憲。（本報資料照片）

立法院司法及法制委員會今排審「監察院組織法」部分條文修正草案，把擔任監委須具備的資格範圍，刪除「曾任立委一任、直轄市議員二任、富有政治經驗等」條件。國民黨籍司法及法制委員會召委吳宗憲表示，監委現已成政治打手，即便修法過了，資格範圍還是很廣，賴總統一定要從政客裡面挑監委人選嗎？

吳宗憲於會前接受媒體聯訪時表示，這也不是什麼限縮提名權，這是更加符合憲法的要求，也就是希望監委要超越黨派。修憲之前監察院是民意機關，代表民意監督政府；修憲後監院不是民意機關，監委改官派，已經變成政治打手。

吳宗憲直呼這幾年有好多案例，他舉例，監委高涌誠在查辦曲棍球案承辦檢察官的狀況，或是去調查35年前的小案子，硬叫當時只是轄區配合辦案的基層員警侯友宜要到監院接受調查，反而當時指揮官等核心調查人都不查，種種做法就是在做政黨打手。

吳宗憲表示，今天討論的修正草案不是限縮總統提名權，而是回到憲法的設計，監委就是要超越政治色彩，方向就是要減少「立委、直轄市議員、富有政治經驗等」條件的人選，那其他監委資格條款都還存在，而且範圍都很廣，國家這麼多人，總統從幾千萬人找不到適合人選？一定要從政客裡面去挑選嗎？

國民黨 侯友宜

上一則

批監委厚臉皮繼續幹 黃國昌：忘了陳菊要當末代院長？

下一則

陳水扁住院切胃瘜肉 憔悴躺病床照曝光

延伸閱讀

陳喬恩前經紀人出書 大爆「師徒翻臉」內幕

陳喬恩前經紀人出書 大爆「師徒翻臉」內幕
藍委吳宗憲偶像 竟是「人間鬼娃」王世堅

藍委吳宗憲偶像 竟是「人間鬼娃」王世堅
3天賺70萬好意思講…吳宗憲噴館長「劉姥姥進大觀園」

3天賺70萬好意思講…吳宗憲噴館長「劉姥姥進大觀園」
中央刪地方一般性補助款 藍委：搶救命錢

中央刪地方一般性補助款 藍委：搶救命錢

熱門新聞

洪姓女子33年前到美國攻讀碩士，隨即音訊全無，家人聲請死亡宣告，否則難以辦理繼承遺產，不過被法院駁回。(記者林宛諭／攝影)

台女來美念碩士 33年無音訊 家人聲請死亡宣告 法官駁回

2025-06-11 09:22
館長原本的好心情明顯受到影響。圖／摘自YT

當眾被逼問「你是哪國人」 館長尷尬變臉 畫面全放送

2025-06-11 09:24
館長（右）和汪小菲直播吃飯創下在線人數最高紀錄。圖／摘自「館長惡名昭彰」YouTube

被罵也值得…他估館長中國行5天總收入 驚人數字曝光

2025-06-15 09:17
自稱以「和平大使」身分首次訪問中國大陸的網紅「館長」陳之漢10日晚間搭機落地上海浦東國際機場，他表示，民進黨多年來的選舉策略都是靠中國恐懼而獲得選票，此行的主要目的是要戳破民進黨的謊言。記者陳宥菘／攝影

台網紅訪上海：我全程直播 來戳破民進黨謊言

2025-06-10 11:19
王先生指出，這次舉辦婚禮，邀請了近百位從世界各國遠道而來的伊斯蘭親友，沒想到卻在婚宴上吃到豬肉。(圖／王先生提供)

穆斯林婚宴驚見豬肉 5星級飯店出包觸犯禁忌 賓客全破戒

2025-06-11 10:29
海軍前上校艦長呂榮華6年前與部屬到KTV唱歌，帶也喝了不少酒的女軍官進飯店，呂卻意圖不軌，基隆地檢署依強制性交未遂罪起訴呂，一審判他4年6月徒刑，台灣高等法院駁回上訴。(本報資料照片)

脫衣吻下體…海軍艦長性侵女軍官未遂 判4年6月

2025-05-29 02:24

超人氣

更多 >
好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」

好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」
以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了
超市買剛出爐烤雞建議兩個時段 好市多有一貼心提醒

超市買剛出爐烤雞建議兩個時段 好市多有一貼心提醒
一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？
71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行

71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行