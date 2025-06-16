我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：川馬短暫翻臉 DOGE員工擔心自己也被裁掉

MLB／投手大谷回來了 16日先發對教士隊「投個1、2局」

「行動勝於空談」蔣萬安籲賴清德先還補助款、停止罷免

記者林麗玉、李承穎、洪子凱、王駿杰、朱冠諭／台北16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北市長蔣萬安喊話賴清德總統即刻做兩件事。（記者林麗玉／攝影）
台北市長蔣萬安喊話賴清德總統即刻做兩件事。（記者林麗玉／攝影）

賴清德總統要與在野黨開國是會議，卻被爆出與罷團主導者曹興誠討論大罷免，挨批「人前手牽手，人後下毒手」，台北市長蔣萬安昨說，朝野要開國是會議，他認為是正向發展，也正面看待，但他必須提醒「行動勝於空談、人民大於朝野」。

來源：聯合新聞網

蔣萬安說，如果賴總統真心要團結台灣的社會，那應該即刻做兩件事情，第一，應該要求行政院長卓榮泰即刻將已核定的地方一般補助款，就還給地方政府，來照顧這些弱勢孩子、老人家應有的權益，同時也即刻停止行政院正在修改對地方一般補助款的辦法，「這是一個修惡的版本」。

蔣萬安說，第二，也應該即刻對正在進行的罷免「懸崖勒馬」，全世界所有的民主國家，沒有一個像民進黨這樣發動無差別式、全面大罷免，爲罷免而罷免只是傷害台灣的民主。

台北市副市長李四川（右）15日陪同立法委員王鴻薇（左）掃街拜票，籲出門投下不同意...
台北市副市長李四川（右）15日陪同立法委員王鴻薇（左）掃街拜票，籲出門投下不同意罷免。（記者葉信菉／攝影）

反制大罷免，北市藍營昨打「李四川牌」，由副市長李四川陪立委王鴻薇掃街。李說，從工程角度反思罷免，「如果做不好才要打掉重做，哪有說做得很好還要重做的道理」、「王鴻薇從當議員到立委，在我眼中是問政優秀的民代」。王鴻薇也預告，28日會和台北市長蔣萬安一同掃街。

蔣萬安昨出席市長獎頒獎，被問是否與李四川分進合擊守護北市藍委「保五」。蔣說，李四川是工程專業，最清楚立委如何協助推動市政，「一定堅定與五位委員站一起。」

不只北市罷免攻防升溫，新竹市是全台唯一立委、市長雙罷免區，民眾黨昨辦「安定新竹、罷免投不」宣講，民眾黨主席黃國昌與面臨罷免的市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐同台，藍白齊聲呼籲民眾投下不同意票。

黃國昌說，有人說這是大罷免，但其實是賴清德發動的「大威權、大獨裁」，目的是讓一切由民進黨掌握在手。

黃國昌還批賴清德，發動鬥爭後又毫無擔當，還在扭捏作態、說謊，用公民團體包裝，「前幾天罷免總部不就設在民進黨新竹市黨部？為什麼要遮遮掩掩？」賴上任一年來國政一片空白，卻有空和發動大罷免的曹興誠討論進度和狀況，如何協助民進黨奪權。

罷免 蔣萬安 民進黨

上一則

陳菊病假近半年 賴清德探視「穩定恢復進步中」

下一則

冷眼集／朝野政治劇成敗 在賴清德一念之間

延伸閱讀

賴清德探視陳菊 府：陳菊恢復狀況穩定持續進步

賴清德探視陳菊 府：陳菊恢復狀況穩定持續進步
賴清德參加長老教會宣教160周年禮拜 引聖經籲團結

賴清德參加長老教會宣教160周年禮拜 引聖經籲團結
賴清德邀在野黨國安簡報 國民黨提2要求、黃國昌有1堅持

賴清德邀在野黨國安簡報 國民黨提2要求、黃國昌有1堅持
重大政策缺乏溝通 賴清德小圈圈決策 黨內也嘆難捉摸

重大政策缺乏溝通 賴清德小圈圈決策 黨內也嘆難捉摸

熱門新聞

洪姓女子33年前到美國攻讀碩士，隨即音訊全無，家人聲請死亡宣告，否則難以辦理繼承遺產，不過被法院駁回。(記者林宛諭／攝影)

台女來美念碩士 33年無音訊 家人聲請死亡宣告 法官駁回

2025-06-11 09:22
館長原本的好心情明顯受到影響。圖／摘自YT

當眾被逼問「你是哪國人」 館長尷尬變臉 畫面全放送

2025-06-11 09:24
館長（右）和汪小菲直播吃飯創下在線人數最高紀錄。圖／摘自「館長惡名昭彰」YouTube

被罵也值得…他估館長中國行5天總收入 驚人數字曝光

2025-06-15 09:17
自稱以「和平大使」身分首次訪問中國大陸的網紅「館長」陳之漢10日晚間搭機落地上海浦東國際機場，他表示，民進黨多年來的選舉策略都是靠中國恐懼而獲得選票，此行的主要目的是要戳破民進黨的謊言。記者陳宥菘／攝影

台網紅訪上海：我全程直播 來戳破民進黨謊言

2025-06-10 11:19
王先生指出，這次舉辦婚禮，邀請了近百位從世界各國遠道而來的伊斯蘭親友，沒想到卻在婚宴上吃到豬肉。(圖／王先生提供)

穆斯林婚宴驚見豬肉 5星級飯店出包觸犯禁忌 賓客全破戒

2025-06-11 10:29
海軍前上校艦長呂榮華6年前與部屬到KTV唱歌，帶也喝了不少酒的女軍官進飯店，呂卻意圖不軌，基隆地檢署依強制性交未遂罪起訴呂，一審判他4年6月徒刑，台灣高等法院駁回上訴。(本報資料照片)

脫衣吻下體…海軍艦長性侵女軍官未遂 判4年6月

2025-05-29 02:24

超人氣

更多 >
好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」

好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」
以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了
超市買剛出爐烤雞建議兩個時段 好市多有一貼心提醒

超市買剛出爐烤雞建議兩個時段 好市多有一貼心提醒
一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？
71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行

71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行