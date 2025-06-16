「行動勝於空談」蔣萬安籲賴清德先還補助款、停止罷免

台北市長蔣萬安喊話賴清德總統即刻做兩件事。（記者林麗玉／攝影）

賴清德總統要與在野黨開國是會議，卻被爆出與罷團主導者曹興誠討論大罷免 ，挨批「人前手牽手，人後下毒手」，台北市長蔣萬安 昨說，朝野要開國是會議，他認為是正向發展，也正面看待，但他必須提醒「行動勝於空談、人民大於朝野」。

來源：聯合新聞網

蔣萬安說，如果賴總統真心要團結台灣的社會，那應該即刻做兩件事情，第一，應該要求行政院長卓榮泰即刻將已核定的地方一般補助款，就還給地方政府，來照顧這些弱勢孩子、老人家應有的權益，同時也即刻停止行政院正在修改對地方一般補助款的辦法，「這是一個修惡的版本」。

蔣萬安說，第二，也應該即刻對正在進行的罷免「懸崖勒馬」，全世界所有的民主國家，沒有一個像民進黨 這樣發動無差別式、全面大罷免，爲罷免而罷免只是傷害台灣的民主。

台北市副市長李四川（右）15日陪同立法委員王鴻薇（左）掃街拜票，籲出門投下不同意罷免。（記者葉信菉／攝影）

反制大罷免，北市藍營昨打「李四川牌」，由副市長李四川陪立委王鴻薇掃街。李說，從工程角度反思罷免，「如果做不好才要打掉重做，哪有說做得很好還要重做的道理」、「王鴻薇從當議員到立委，在我眼中是問政優秀的民代」。王鴻薇也預告，28日會和台北市長蔣萬安一同掃街。

蔣萬安昨出席市長獎頒獎，被問是否與李四川分進合擊守護北市藍委「保五」。蔣說，李四川是工程專業，最清楚立委如何協助推動市政，「一定堅定與五位委員站一起。」

不只北市罷免攻防升溫，新竹市是全台唯一立委、市長雙罷免區，民眾黨昨辦「安定新竹、罷免投不」宣講，民眾黨主席黃國昌與面臨罷免的市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐同台，藍白齊聲呼籲民眾投下不同意票。

黃國昌說，有人說這是大罷免，但其實是賴清德發動的「大威權、大獨裁」，目的是讓一切由民進黨掌握在手。

黃國昌還批賴清德，發動鬥爭後又毫無擔當，還在扭捏作態、說謊，用公民團體包裝，「前幾天罷免總部不就設在民進黨新竹市黨部？為什麼要遮遮掩掩？」賴上任一年來國政一片空白，卻有空和發動大罷免的曹興誠討論進度和狀況，如何協助民進黨奪權。