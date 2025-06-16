國安簡報賴清德全程參與、議題不限 朱立倫表達正面立場

賴清德。（本報資料照片）

賴清德總統規畫周三邀請在野黨主席到總統府聽取國安情勢簡報，國民黨 秘書長黃健庭日前提出先進行幕僚會前會及必須是朝野政黨領袖實質對談等兩項要求，黃健庭昨天證實，已與總統府秘書長潘孟安通話進行會前會溝通，在賴總統全程參與國安簡報、討論議題不限於國安等訴求獲得正面回覆，黨主席朱立倫 對此表達正面立場。

國民黨主席朱立倫曾表示，全民期待是由賴總統親自召集國安簡報。此外唯有建立制度化、具實質內容的朝野對話機制，才能消除彼此的猜忌與攻防，務實面對現實局勢。（本報資料照片）

總統府發言人郭雅慧昨對此僅回應，賴總統責請潘孟安持續溝通協調。

根據府方規畫，國安簡報於18日上午9時在總統府登場，潘孟安將親自迎接，並由國防、兩岸、外交、國安局等四機構進行國安簡報，結束後再綜合討論，預計12時結束。

潘孟安與黃健庭昨天下午通話，溝通國安簡報相關事宜。黃健庭受訪表示，雙方幕僚溝通時，國民黨的訴求都有清楚提出，並獲得府方正面回覆。府方告訴他們，有注意到朱立倫公開講話，原則上總統會全程參加；同時簡報結束後，會有綜合討論的時段，各方關心的議題都可以在這時候提出來討論。

對於傳出四機構將對在野黨進行國安簡報，民眾黨主席黃國昌 昨天質疑，身為受邀人都無從得知細節，自由時報就能掌握府方規畫，難道這就是總統府應有的態度跟作為，賴總統要跟在野黨領袖見面，竟然是透過如此草率的方式，透過特定綠色媒體放話，「這樣子對嗎？我非常驚訝，真的完全沒有辦法理解。」

面對媒體追問，是否考慮參加國安情勢簡報，黃國昌則說，自己尚未接到任何具體規畫，因此不願意隨著特定媒體起舞。