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冷眼集／朝野政治劇成敗 在賴清德一念之間

記者 林修全
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民眾黨主席黃國昌主張，國安簡報除機密部分外應「公開直播」。（本報資料照片）
民眾黨主席黃國昌主張，國安簡報除機密部分外應「公開直播」。（本報資料照片）

賴清德總統邀請在野黨領袖參與國安簡報，國民黨要求先舉行幕僚會前會，並進行領袖間實質對談；民眾黨則主張，除機密部分外應「公開直播」。雖然朝野尚未會面，藍綠白已提前交鋒，彼此間的不信任，使得18日周三簡報會議充滿變數。

然而，在野黨的要求和主張，其實不無道理。因為總統府秘書長潘孟安在前幾天電話聯繫民眾黨秘書長周榆修、國民黨秘書長黃健庭時，邀請在野黨主席、秘書長會面，主要是希望向在野黨領袖進行「國安情勢簡報」，但會談中並未提到其他細節。而民眾黨方面則是聲稱，受到賴總統邀請共商國是。

問題在於，這場會議究竟只是單純聽取「國安情勢簡報」，還是能進一步針對簡報內容提出建言，甚至擴大討論範圍，涵蓋其他國政議題？

因為會議安排的主旨、議題不同，與會人士自然要做不同的準備，才能充分溝通，因此，國民黨要求的幕僚會前會自然有其必要性，否則，若只是單純聽取簡報，恐將錯失三黨主席當面溝通的良機。事實上，朝野領袖能夠實質對談，不僅是國民黨的期待，更是全民所盼。畢竟，對外面臨台美談判在即，對內則是因為大罷免拉高政黨對立，這些挑戰是大家都要共同面對的嚴肅課題。

另一部分，這場會議結束後，是否要發表共同聲明，是否要舉行共同記者會，除了會議過程的安排外，會議之後的細節也是必須要討論的部分，否則，會不會出現各說各話的情況，變成「一場會議，各自解讀」？

這正是民眾黨最擔心的部分，因此希望在涉及非機密的部分，能公開直播。其實，公開透明是最好的解決方式，只不過，政治不是非黑即白，有許多灰色地帶，如同談判或討論敏感議題時，有時候並不能打開天窗說亮話，希望透過「喬」事情的方法來凝聚共識。所以，哪些不要公開、哪些應該要公開，都應該在事前討論。

這一切，賴總統不會不清楚，潘孟安也不會不曉得，但總統府在聯繫的過程中，刻意不去提及這些細節，就怕背後有更多的算計和考量。更令人憂心的是，府方是否一開始就無意讓這場在野領袖參與的國安簡報順利舉行，甚至蓄意促成「破局」？所以聯絡在野黨只是虛應故事、過過場。

總統府若真有誠意召開，就不應拒絕先辦會前會，由幕僚凝聚共識、安排更多細節。球如今回到總統府手上，政治劇的成與敗，都在賴總統一念之間。

民眾黨 國民黨 賴清德

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