我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杜拜67層摩天大樓深夜大火 火舌沿牆猛竄 3820人險逃生

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

國民黨雙北聯防反惡罷 蔣萬安、侯友宜站台

記者葉德正、江婉儀、林佳彣、楊正海、李承穎／台北15日電
國民黨雙北14日啟動「愛國者行動」區域聯防，國民黨主席朱立倫（右二）、 新北市長侯友宜（左）、中廣前董事長趙少康（右）都出動力挺藍委。（記者邱德祥／攝影）
國民黨雙北14日啟動「愛國者行動」區域聯防，國民黨主席朱立倫（右二）、 新北市長侯友宜（左）、中廣前董事長趙少康（右）都出動力挺藍委。（記者邱德祥／攝影）

罷免國民黨藍白合回防，雙北昨啟動「愛國者行動」區域聯防，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜都出動站台、掃街力挺藍委。民進黨則在新北規畫系列工作會報，等中選會公告，將在三階全力支援民團陸空戰。

國民黨主席朱立倫宣布「愛國者行動」後，蔣萬安、國民黨秘書長黃健庭昨天上午陪國民黨北市立委賴士葆掃街，下午支持李彥秀；侯友宜也和朱立倫、中廣前董事長趙少康到淡水，為新北國民黨立委洪孟楷站台，但都遇上反對者嗆聲「大罷免大成功」，支持者馬上回嗆「大罷免不成功」。

朱立倫呼籲不論是國民黨、民眾黨，還是所有反惡罷的朋友都能站出來。因為只要有25%的人投票就能罷免成功，因此反制唯一的方法，就是站出來投下「不同意罷免」的一票。

「雙北應該聯防，甚至連基隆一起。」趙少康說，21日下午他要在台北榮星花園辦反惡罷團結大會，邀請雙北基隆的立委區域聯防，首長也要加進來。

侯友宜說，「洪孟楷被罷免，是因支持財政劃分法。」新北立委很認真，認真立委被罷免，台灣何去何從？他會全力並肩作戰。

北市藍委李彥秀舉辦「內湖問政說明會」，蔣萬安站台喊說，李彥秀「很危險、真的很危險」，民進黨發動大罷免沒道理、沒正當性、沒理由，且是無差別式、仇恨式。

賴士葆說，他的選區蔣萬安最有票房，立法院長韓國瑜和趙少康也是首選，前總統馬英九是基本配備；反罷免也會尋求藍、白合作，6月底有一場活動，民眾黨立委張啟楷和市議員會站台。

藍委徐巧芯說，有些法案出委員會但還未通過，例如軍公教警消海巡的年金、退休金，只要國民黨立委被罷免，民進黨是多數就會全部收回去。

民進黨新北市黨部則在板橋辦首場「顧咱台灣基層工作會議」，接下來將到中永和、淡水、林口、汐止、新店等區。市黨部主委蘇巧慧表示，將全力支援民團三階陸空戰，中選會一公告即發動「護台志工隊」掃街、站路口、發文宣，配合網路、媒體宣傳，黨部已設計好摺頁傳單、文宣樣張，也提供多面看板點位。

罷免 國民黨 蔣萬安

上一則

黑白集／「總統我乾爹」賴清德本命區烏煙瘴氣

下一則

海鯤艦動力航行最後測試正常 下一步展開海測

延伸閱讀

朱立倫會蔣萬安催不同意罷免票 邀韓國瑜趙少康助講反罷

朱立倫會蔣萬安催不同意罷免票 邀韓國瑜趙少康助講反罷
朱立倫、侯友宜、趙少康合體「反惡罷」淡水力挺藍委洪孟楷

朱立倫、侯友宜、趙少康合體「反惡罷」淡水力挺藍委洪孟楷
蔣萬安：民進黨搞大罷免 也是對賴清德不信任投票

蔣萬安：民進黨搞大罷免 也是對賴清德不信任投票
藍：沈伯洋父75%生意來自大陸 蔣萬安：扣人紅帽的迴力鏢

藍：沈伯洋父75%生意來自大陸 蔣萬安：扣人紅帽的迴力鏢

熱門新聞

洪姓女子33年前到美國攻讀碩士，隨即音訊全無，家人聲請死亡宣告，否則難以辦理繼承遺產，不過被法院駁回。(記者林宛諭／攝影)

台女來美念碩士 33年無音訊 家人聲請死亡宣告 法官駁回

2025-06-11 09:22
館長原本的好心情明顯受到影響。圖／摘自YT

當眾被逼問「你是哪國人」 館長尷尬變臉 畫面全放送

2025-06-11 09:24
自稱以「和平大使」身分首次訪問中國大陸的網紅「館長」陳之漢10日晚間搭機落地上海浦東國際機場，他表示，民進黨多年來的選舉策略都是靠中國恐懼而獲得選票，此行的主要目的是要戳破民進黨的謊言。記者陳宥菘／攝影

台網紅訪上海：我全程直播 來戳破民進黨謊言

2025-06-10 11:19
王先生指出，這次舉辦婚禮，邀請了近百位從世界各國遠道而來的伊斯蘭親友，沒想到卻在婚宴上吃到豬肉。(圖／王先生提供)

穆斯林婚宴驚見豬肉 5星級飯店出包觸犯禁忌 賓客全破戒

2025-06-11 10:29
有「車模界林志玲」稱號的的女模網紅「泡泡」蔡語芯，上個月25日前往醫美名醫吳紹琥開設的法瑞診所接受舒眠治療，不料卻昏迷至今，家屬今遺憾拔管。圖／翻攝蔡語芯臉書

「車模界林志玲」打牛奶針昏迷18天拔管 朝過失致死偵辦

2025-06-12 13:47
海軍前上校艦長呂榮華6年前與部屬到KTV唱歌，帶也喝了不少酒的女軍官進飯店，呂卻意圖不軌，基隆地檢署依強制性交未遂罪起訴呂，一審判他4年6月徒刑，台灣高等法院駁回上訴。(本報資料照片)

脫衣吻下體…海軍艦長性侵女軍官未遂 判4年6月

2025-05-29 02:24

超人氣

更多 >
明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶
南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突

南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突
華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大

華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大
明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列

明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列
華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降