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黑白集／「總統我乾爹」賴清德本命區烏煙瘴氣

黑白集
賴清德（左）任台南市長時，顏純左（右）曾擔任他的副市長達六年。（本報資料照片）
賴清德（左）任台南市長時，顏純左（右）曾擔任他的副市長達六年。（本報資料照片）

賴總統出席警察節大會，重申政府打詐絕不姑息放水。就在前一天，台南前副市長之子顏大鈞卻打著「賴清德是我乾爹」的名義在外招搖，並涉詐上億元台幣，試圖從小港機場闖關出境未遂，隨即不知去向。總統宣示打詐，人民卻見政二代假藉其名詐騙橫行，何其諷刺！

盡管府方否認賴總統有任何「乾兒女」，但顏大鈞之父顏純左擔任賴清德的台南副市長達六年，顏大鈞誆稱「賴清德是我乾爹」，藉由土地開發、政府標案投機發財，地方人士不會輕易入甕嗎？親友打著政治人物招牌染指各種利益並不少見，而此案中，顏大鈞更將「權勢、詐欺、落跑」等關鍵字，詮釋得活靈活現。

民進黨在台南長期執政，造就光電開發弊案、台鹽綠能光電自肥、八八槍案等驚世大案。涉弊的台鹽前董座陳啓昱一度落跑，引發台南院檢縱容的質疑；賴清德子弟兵陳宗彥在台南市府任內接受性招待，一審獲判無罪，也折射府城官威之大、喬風之盛。

台南是賴清德本命區，如此烏煙瘴氣，豈能撇清所有關係？但賴總統不惜被批紅色雙標，也要袒護愛將沈伯洋家族的「賺紅錢」；「總統我乾爹」的隱形威力，當然也不容小覷。

打詐是官員職責，不容推拖。但約束「自己人」不攀親帶故，卻得靠良知與嚴律部屬。「總統是乾爹」的故事，能就此杜絕嗎？

賴清德 綠能 民進黨

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