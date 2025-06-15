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胡志強勸進選黨主席 盧秀燕：國民黨人才濟濟

記者陳敬丰／台中15日電
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台中市前市長胡志強14日舉行新書發表，他力拱台中市長盧秀燕選國民黨主席。盧強調，國民黨人才濟濟。（記者陳敬丰／攝影）
台中市前市長胡志強14日舉行新書發表，他力拱台中市長盧秀燕選國民黨主席。盧強調，國民黨人才濟濟。（記者陳敬丰／攝影）

台中市前市長胡志強昨天在台中舉行新書發表會，台中市長盧秀燕等人到場。胡志強表示，他個人全力支持盧秀燕選黨主席，「盧秀燕是我心中的明日之星，而且明天很快就到了」。盧秀燕表示，國民黨人才濟濟，要選黨主席在場的都是人才。

胡志強新書「我是胡志強，今天來報到」出版後，掀起熱潮。胡志強昨天在台中舉行新書發表會，台北市前市長郝龍斌、盧秀燕、立法院副院長江啟臣等人到場。

胡志強說，有人問國民黨主席，我個人全力支持盧秀燕選黨主席，大家立場都一樣，團結支持，國民黨要加油，奮鬥到底。

盧秀燕表示，在場有很多國民黨人才，要選黨主席這些都是人選，代表國民黨人才濟濟。

胡志強說，他以前常被江丙坤先生介紹，說「胡志強是國民黨的明日之星，我等了很久，明天都沒有來」；胡強調，「我覺得盧秀燕是我心中的明日之星，而且明天快要到了」。

盧秀燕表示，「在場的胡市長、郝市長、江副院長都是明日之星，大家都有機會」；她強調今天的主角是胡市長，把光芒都給他，大家都不能搶了他的丰采，他是今天唯一的主角。

盧秀燕 國民黨 江啟臣

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