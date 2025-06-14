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寫書記錄一生從政經歷 胡志強：政務官需要選舉歷練

記者陳敬丰／台中即時報導
胡志強表示，要擔任政務官，選舉的歷練非常重要，經歷選舉才能體會人民的需求。（記者陳敬丰／攝影）
胡志強表示，要擔任政務官，選舉的歷練非常重要，經歷選舉才能體會人民的需求。（記者陳敬丰／攝影）

台中市前市長胡志強14日發表新書「我是胡志強，今天來報到」，以自傳的形式描寫他一生從政經驗，他說，以前覺得每個職務都是經驗累積，都很重要，現在認為擔任過台中市長的經驗最難忘懷，政務官都應該經歷選舉，才能了解民眾的需求。

胡志強14日舉辦新書發表會，台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪、台北市前市長郝龍斌等人到場支持，胡表示，本來沒打算寫書，但遠見天下文化事業群創辦人高希均一直力薦，他才把一生經歷寫出來，些望分享正能量，讓國家社會越來越好。

胡志強說，他一直覺得自己沒什麼資格出書，在場其他人都比他有資格；他出身平凡，沒什麼成就，是被高希均逼出來的，這本書寫出來有人看就看，沒人看就不看，寫出來就是了；這本書，把他從政的歷程與成長的經驗一五一十寫出。

「我現在深深覺得，任何人想當政務官，應該要選舉」，胡志強認為，選舉的歷練會讓政治人物了解民眾的需求，體認到民眾所需是從政的最優先；沒有經歷過選舉就擔任政務官，很可能無法了解從政的精髓，呼籲想做政務官的人都先參與選舉，選什麼都好，這是民主政治的基礎。

胡志強補充，以前別人問他，擔任過這麼多職務，新聞局長、駐美代表、外交部長、台中市長，哪個最重要？他本來都說，人是靠經驗累積，每個事情都很重要，但現在會覺得，台中市長著個職位是他所有政治經驗中，感受最深、永難忘懷的經歷。

胡志強出新書「我是胡志強，今天來報到」，盧秀燕等人出席捧場。（記者陳敬丰 / 攝...
胡志強出新書「我是胡志強，今天來報到」，盧秀燕等人出席捧場。（記者陳敬丰 / 攝影）

盧秀燕 江啟臣

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