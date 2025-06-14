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朱立倫、侯友宜、趙少康合體「反惡罷」淡水力挺藍委洪孟楷

記者邱德祥／即時報導
國民黨淡水區黨部今天在淡海市民活動中心舉辦綜合座談會，幫立委洪孟楷（左二）反惡罷，國民黨朱立倫主席（右二）、 新北市長侯友宜（左）、中廣前董事長趙少康（右）、立法委員吳宗憲等人出席。（記者邱德祥／攝影）
國民黨淡水區黨部今天在淡海市民活動中心舉辦綜合座談會，幫立委洪孟楷（左二）反惡罷，國民黨朱立倫主席（右二）、 新北市長侯友宜（左）、中廣前董事長趙少康（右）、立法委員吳宗憲等人出席。（記者邱德祥／攝影）

國民黨淡水區黨部14日在淡海市民活動中心舉辦綜合座談會，幫立委洪孟楷反惡罷，國民黨朱立倫主席、 新北市長侯友宜、戰鬥藍趙少康、立法委員吳宗憲等人出席。

國民黨淡水區黨部今天幫立委洪孟楷（中）反惡罷，國民黨朱立倫主席（右五）、 新北市...
國民黨淡水區黨部今天幫立委洪孟楷（中）反惡罷，國民黨朱立倫主席（右五）、 新北市長侯友宜（左五）、中廣前董事長趙少康（右四）、立法委員吳宗憲（左二）等人出席。（記者邱德祥／攝影）

國民黨朱立倫主席（中）、 新北市長侯友宜（左三）、中廣前董事長趙少康（右二）、立...
國民黨朱立倫主席（中）、 新北市長侯友宜（左三）、中廣前董事長趙少康（右二）、立法委員吳宗憲等人，上午在淡水出席反罷免宣講活動。（記者邱德祥／攝影）

國民黨主席朱立倫啟動愛國者行動三部曲，新北市長侯友宜也全力助攻，侯友宜繼上次在板橋為所有黨籍立委站台後，14日首次為個人站台、幫國民黨立委洪孟楷助講，和黨主席朱立倫、中廣董事長趙少康等人一起宣講反惡罷，三人合體希望選民出來投下罷免不同意票。

國民黨 侯友宜 朱立倫

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