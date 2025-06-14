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朱立倫會蔣萬安催不同意罷免票 邀韓國瑜趙少康助講反罷

記者屈彥辰、楊正海、葉德正╱台北14日電
國民黨主席朱立倫(右)啟動「愛國者行動」反罷免，13日與台北市長蔣萬安商討作戰策略，盼讓支持選民投出不同意罷免票。(記者侯永全／攝影)
國民黨主席朱立倫(右)啟動「愛國者行動」反罷免，13日與台北市長蔣萬安商討作戰策略，盼讓支持選民投出不同意罷免票。(記者侯永全／攝影)

全台大罷免將進入第三階段，國民黨主席朱立倫啟動「愛國者行動」戰鬥狀態，陸續邀請地方首長討論反罷免措施。為守護台北市五位黨籍立委，朱昨與台北市長蔣萬安商討作戰策略，主要圍繞在「區域聯防」以及如何能衝出投票率，讓支持選民投出「不同意罷免」票。

國民黨全力防堵綠營大罷免，朱立倫繼11日和桃園市長張善政討論反罷免，昨再與蔣萬安、台北市議會議長戴錫欽於國民黨智庫會晤。這場會談約進行1小時，蔣萬安會後表示，對於很多議題彼此討論，「談得滿好」。

知情人士透露，朱立倫、蔣萬安主要是協調如何跨區布防，黨中央將成立「護民主助講團」，集合立法院長韓國瑜，中廣前董事長趙少康等人；另外，地方縣市以北北基、桃竹竹、台中南投雲林、花東為四個戰區做整合，各戰區相互支援協助，直轄市長扮演重要角色。

據指出，朱立倫和蔣萬安都認為凝聚士氣，催出更多支持者出來投下「不同意罷免」是關鍵，認為國民黨全黨一定要動起來，才能守住這波大罷免的防線。

朱立倫的地方首長拜訪行程，新北市府證實已與市長侯友宜約好，就在近日。今天兩人將和趙少康到淡水為國民黨立委洪孟楷站台反罷免，會先初步交流。

侯友宜說，他跟朱立倫隨時都可以見面，黨有黨的規畫，立委有相關活動他都會全力支持，跟國民黨籍的立委面對所有的挑戰。藍營人士指出，侯友宜將力推新北國民黨立委政績。

朱立倫啟動愛國者行動，點名韓國瑜、趙少康助講反罷。不過，曾任韓國瑜幕僚的高雄市前新聞局長王淺秋昨表示，韓、趙等當事人事前未被詢問、知會。馬英九基金會執行長蕭旭岑則表示，前總統馬英九有跟韓國瑜通過電話討論如何幫忙反罷免，未來看國民黨中央如何規畫。

趙少康表示，他與國民黨中央都有聯繫，不需要朱立倫下令；溝通沒有問題，大家眾志成城，分進合擊較重要，打區域聯防，跟地方首長溝通，都是必須要做的事。

國民黨主席朱立倫啟動「愛國者行動」反罷免，13日與台北市長蔣萬安(圖)商討作戰策...
國民黨主席朱立倫啟動「愛國者行動」反罷免，13日與台北市長蔣萬安(圖)商討作戰策略，盼讓支持選民投出不同意罷免票。(記者侯永全／攝影)

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