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賴清德會曹興誠 藍憂國是會議成鴻門宴 「人前牽手 背後下毒手」

記者蔡晉宇、屈彥辰、張曼蘋╱台北14日電
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賴清德總統。(記者許正宏／攝影)
賴清德總統。(記者許正宏／攝影)

總統府秘書長潘孟安前天才邀國民黨、民眾黨參與國安情勢簡報、共商國是，但傳出前晚賴清德總統夜會罷免藍委團體主導人曹興誠，當晚也與會的民進黨立委沈伯洋昨證實此事，坦言會面主題就是大罷免相關議題。在野黨立委批評賴清德完全是兩手策略，人前手牽手，背後下毒手，根本無心朝野和解。

民進黨過去一再重申大罷免是公民團體自主行動，昨卻傳出反共護台志工聯盟創辦人曹興誠與民進黨立委沈伯洋與前晚與賴總統會面。

沈伯洋表示，罷團只是要去向賴更新大罷免局勢，總統原則上不適合、也不會站上第一線，而公民團體與民進黨中央的合作則是持續進行中，賴清德也僅只是關心目前罷免情況、去傾聽。民進黨人士說，這場會面賴清德並非主動一方，較像曹興誠向賴清德簡報，說明目前大罷免全台狀況與進度。

國民黨立委林沛祥表示，賴總統表面上坐下來聊聊，實質上還是助攻大罷免，不會因為希望朝野和諧而停止大罷免，典型的「人前手牽手，背後下毒手」。

國民黨立委牛煦庭說，他對此次共商國是不期不待，賴總統一邊伸出手來要和解，背後卻藏著罷免的利刃，國是會議恐怕成為另一場鴻門宴。

藍委王鴻薇說，黨內有些立委覺得賴清德一邊追殺國民黨，另一邊又說大家坐下來談，那還有什麼好談？但仍尊重國民黨主席朱立倫的決定，因為若不去又被扣紅帽子，被扣不重視國安，話都是民進黨在講。

民眾黨團副總召張啓楷表示，賴總統老是說大罷免是民團發起，沈伯洋卻證實賴和罷團曹興誠一起開會。難說賴清德開會沒有下指導棋，罷團就是像當年中國紅衛兵般的「綠衛兵」，賴清德用綠衛兵鬥爭在野黨。

他也質疑，沈伯洋常常洩密，會不會民進黨最會洩漏國安機密、最容易出賣掉賴總統的就是沈伯洋？

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，民進黨是第二線協助的定位很清楚，民進黨團是作為公民罷團的最強側翼，黨中央將啟動相關規畫。

罷免 民進黨 賴清德

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