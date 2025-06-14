新聞評論／王作榮無法背書 陳菊真能請假1年？

監察院長陳菊身體有恙，因病請假，迄今已近半年。(本報資料照片)

監察院秘書長李俊俋及多位監委濫用公務車，讓存在感低落的監院再受社會議論。此外，監察院長陳菊 因病請假迄今已近半年，銓敘部卻稱陳菊依法「仍可請假一年」。言下之意，至明年7月底任期屆滿前，陳菊幾乎不必再上班。監察院職司官箴，若監委變成公器私用的薪水小偷，如何贏取民眾信任？

濫用公務車事件，折射了監察院的嚴以律人、寬以待己。過去官員因公務車不當使用而遭懲處、判刑者不計其數，監察院亦曾多次提案彈劾 。但對監委涉案，代理院長李鴻鈞竟以「規定32年沒改」、「司法偵查中的案件不予調查」為由搪塞，僅將3名監委移送紀律委員會，大事化小。

李鴻鈞的說法其實似是而非。過去監察院確有「監委專用座車」制度，但在立院緊盯下，監院已於2023年修改內規，除了正副院長、秘書長，其餘監委都不能再擁有「專用座車」。就算派用公務車，也不能用來接送愛犬、剪髮、看牙醫、接送親友。這些監委的行為，已不只是操守問題，而是明確違法。但事發後，僅李俊俋請辭獲准，其他監委則紋絲不動。李鴻鈞下達「禁車令」後，監委田秋堇還公開抱怨「沒有公務車超級不便」。可見，有些監委根本毫無反省。

更可議的是，去年底開始請病假的陳菊，迄今將近半年。監院宣稱，她已將1、2月薪水「全部繳庫」，但這也顯示她還在繼續支薪。各界對陳菊的病情均至表關注，也希望她早日康復；但如果她病情不輕，需要長時間復健調養，一直請假讓監察院長公務懸宕，似乎不是極妥適的處置。

對此，考試院銓敘部竟稱，一般公務員有28天病假，如請滿仍無法上班，可申請延長病假，兩年可請1年。亦即，到明年7月底任期屆滿時，陳菊只需上班10天，即可領到一年半的院長全薪。但身為院長級政務官，卻拿一般公務員的標準辦理，不嫌有損格調嗎？

不僅如此，考試院還援引已故監察院院長王作榮之例，說他也曾長期請假，由總統批准。事實上，王作榮於1996年9月就任監察院長不久，即因發現罹患胃癌而請假休養；到12月初，便銷假上班。亦即，王作榮只請了兩個月假，卻被拿來作不倫類比，企圖淡化陳菊的情況。再說，王作榮以其一向之敢言，任內對當時總統李登輝多所批判，以致後來未再獲得提名。這樣的風骨，又豈是對民進黨 政府一路護航的「綠色監察院」所能比擬？

過去監院被譏為「蚊子院」，遭批「打蚊子不打老虎」；而此屆監委變本加厲，從「蚊子院」進化為「雙標院」：對在野黨痛下重手，對執政黨則極力護航。在總預算刪減事件中，監察院甚至宣稱「連衛生紙都買不起」，即是一例。去年在《國會改革法案》通過後，監察院亦跟進行政院聲請釋憲，儼然行政院的跟班。相反的，面對民進黨諸多違法疏怠，監院不是選擇默不作聲，就是只形式調查卻不糾正彈劾。監院盤踞高位卻選擇性辦案，又濫用國家資源，當然引起公憤。

有報導稱，陳菊原有意請辭，但賴總統不准。無論此說真實性如何，為了陳菊個人及監院的形象，如果真要請假一年半，倒不如立即請辭。於情而論，她身體需要靜養康復；於理於法，院長長期請假卻領薪占缺，形同薪水小偷，絕非好示範。至於監委公器私用，其他監委自請調查只是最低標準；若涉事監委仍有一絲風骨，就應自行請辭。否則，若連「依法行政」都無法做到，如何監督其他政府官員？