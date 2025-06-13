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全台大罷免投票 中選會建議同日舉行 節省社會成本

記者張曼蘋／台北13日電
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針對大罷免何時投票，中選會主委李進勇（中）12日天表示，將在本月20日召開委員會審查，為節省社會成本，原則上會建議選在同一天投票。（記者許正宏／攝影）
針對大罷免何時投票，中選會主委李進勇（中）12日天表示，將在本月20日召開委員會審查，為節省社會成本，原則上會建議選在同一天投票。（記者許正宏／攝影）

台大罷免將邁入第三階段熱戰，中選會主委李進勇昨受訪時被問及罷免三階投票日時表示，本月20日委員會將審查，根據選罷法規定，成案20日至60日要投票，若20日宣布成立，將落在7月10日至8月19日之間，6個星期六都可能是投票時間，為盡量節省社會成本，原則上將建議委員會，投票時間採同一天舉行。

立法院內政委員會昨繼續審查中選會114年度預算解凍案，邀李進勇列席。李進勇表示，目前各地立委罷免案審查已陸續報回中央，中選會委員會將於20日進行審查，預估件數26件左右，會盡快速度宣告成立，其他需要補件的，也會盡快通知領銜人補件，一切都在20日決定，並於適當時間對外說明。

李進勇說，根據選罷法規定，在成案之後的20日到60日之內，必須進行罷免案投票；若6月20日宣布成案，估計投票時間會落在7月10日到8月19日之間，這中間有6個星期六，都很可能是投票時間，至於是否為外傳的7月26日，是選項之一，但不確定。

李進勇表示，希望盡量節省社會成本，同時要考慮選務負荷，所以在20日審查通過的這些案子，既然是同一天宣告成立，投票時間規定也是20日到60日，都是一樣的，原則上將建議委員會投票時間採同一天舉行。

中選會昨發聲明表示，各界關注首波區域立委罷免案之投票日，依公職選罷法第87條規定，罷免案之投票應於罷免案宣告成立後20日起至60日內為之。中選會已定6月20日下午，將就首波區域立委罷免案二階連署查對結果審定，屆時依法審定之事宜，也將於當日傍晚再對外說明。

此外，朝野關注不在籍投票方式。李進勇說，島內爭論幾10年至今仍跨不出這一步，立法是必然，但也非一蹴可幾，需社會共識，但選務正確、穩定也非常重要，基於選務經驗，對「事」的公民投票，可以先於對「人」的投票去實施，因此，「公投先於選舉，移轉先於其他方式，政策立場沒有任何改變。」而昨天經討論後，對於中選會被凍結的預算，在場立委均同意動支，將提報院會。

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